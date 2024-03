Bagnaia, erroraccio nella Sprint Race a Portimao: trionfa Vinales, Marquez 2°

Un brutto errore vanifica quella che era stata una super-gara Sprint per Pecco Bagnaia. Oggi, sabato 23 marzo, il torinese della Ducati, a Portimao, nella mini-corsa del Gran Premio del Portogallo, era saldamente al comando quando mancavano cinque giri alla conclusione. Un lungo in curva 1, però, ha fatto passare in secondo piano la sua ottima partenza e l'ottima lotta con cui nella prima parte di gara era riuscito a portarsi al comando .

A vincere è stato Maverick Vinales, su moto italiana, la veneta Aprilia, sul gradino più alto del podio per una tripletta di piloti spagnoli, con Marc Marquez (Gresini Racing) che, partendo dall'ottava posizione della griglia di partenza ha chiuso secondo, avendo la meglio in un bel duello su Jorge Martin (Pramac Racing) che questa volta nella Sprint Race si è dovuto accontentare del terzo posto.

Bagnaia ha dovuto limitare i danni, chiudendo quarto, riuscendo a contenere nel finale l'esuberanza di Jack Miller (KTM). Sesto Bastianini, autore della pole, penalizzato da un problema in partenza della sua Ducati. Settimo Acosta (KTM), ottavo Aleix Espargarò (Aprilia), nono Fabio Quartararo (Yamaha).

Domani la gara sulla piena distanza. C'è chi fa nuovi sogni di gloria e chi medita il riscatto. Il via del Gran Premio del Portogallo della classe MotoGp è domenica 23 marzo alle ore 15.

MotoGp Portimao, Sprint Race: l'ordine d'arrivo

1) M.Viñales 19:36.685

2) M.Marquez +0.887

3) J.Martin +1.170

4) F.Bagnaia +4.018

5) J.Miller +4.227

6) E.Bastianini +4.381

7) P.Acosta +5.074

8) A.Espargaro +6.266

9) F.Quartararo +7.360