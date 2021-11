MotoGp Test Jerez Ducati: Bagnaia e Miller soddisfatti per la Desmo 2022

A pochi giorni dall’ultimo Gran Premio 2021 disputato sul Circuit Ricardo Tormo di Cheste (Spagna), i piloti del Ducati Lenovo Team sono tornati in pista ieri e oggi sul Circuit de Jerez-Angel Nieto, in Andalusia, per disputare le prime due giornate di test invernali in preparazione alla stagione 2022.

Bagnaia e Miller hanno potuto sfruttare al massimo le sessioni disponibili per provare i nuovi componenti sviluppati in Ducati Corse per le loro Desmosedici GP. Oltre ad un nuovo scarico e ad un’evoluzione della carena già provata nell’ultimo test di Misano, entrambi i piloti del Ducati Lenovo Team hanno girato con un nuovo motore ottenendo riscontri positivi.

Soddisfatto del lavoro portato a termine durante il test, il vicecampione del mondo Pecco Bagnaia ha chiuso in prima posizione con un crono di 1:36.872, dopo aver completato un totale di 110 giri, mentre il compagno di squadra Jack Miller ha chiuso al decimo posto in 1:37.717 realizzando un totale di 100 giri nel corso delle due giornate.

Sono state ben otto le Desmosedici GP a scendere in pista a Jerez de la Frontera. Oltre ai piloti del team ufficiale e del team Pramac Racing, con i confermati Martin e Zarco, sono scesi in pista per la prima volta con Ducati il team Gresini Racing, con il rookie Fabio Di Giannantonio insieme ad Enea Bastianini, e il VR46 Racing Team con il debuttante Marco Bezzecchi, compagno di squadra di Luca Marini.

Bagnaia: "Sensazioni positive per il 2022"

“Sono davvero soddisfatto di queste due giornate di test. La Ducati per me era già una moto perfetta e a Bologna sono riusciti a fare un ottimo lavoro portando interessanti novità tra cui una carena ed uno scarico nuovo. Qui a Jerez abbiamo raccolto numerosi dati che ora gli ingegneri analizzeranno bene per capire quali introdurre sulla moto nella prossima stagione. Per il momento le sensazioni sono state positive e parlando con Jack anche lui ha avuto più o meno la mia stessa opinione. Dopo la pausa invernale avremo altre giornate di test nelle quali lavorare, ma per il momento il feeling generale con la moto è molto buono”.

Miller: "Molto soddisfatto della Ducati 2022"

“Sono state due giornate molto produttive nelle cui abbiamo avuto modo di testare diversi nuovi componenti. Abbiamo avuto alcuni riscontri positivi e altri meno, per cui ora bisognerà analizzare bene tutti i dati raccolti durante il test per capire bene quali passi compiere in vista della prossima stagione. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma in generale sono molto soddisfatto. La Desmosedici GP è migliorata molto nel corso dell’ultimo anno e siamo riusciti a dominare l’ultima parte della stagione. Sono convinto che riusciremo a fare ancora altri passi in avanti durante l’inverno”.

Per i piloti del Ducati Lenovo Team inizierà ora una pausa di circa 2 mesi, prima di ritornare in pista per la prossima sessione di test precampionato dal 5 al 6 febbraio 2022, al Sepang International Circuit in Malesia.