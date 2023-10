MotoGp Thailandia: Jorge Martin vince, Bagnaia 2° resta a +13 nel Mondiale

Jorge Martin sorride dal gradino più alto del podio del Gran Premio della Thailandia. La marcia reale suona e celebra la vittoria dello spagnolo del team Pramac che sul tracciato di Buriram ha fatto il pieno di punti. Dopo aver vinto sabato la Sprint Race, oggi, domenica 29 ottobre, ha messo a segno il bis, vincendo la gara sulla lunga distante. Un bellissimo trionfo, arrivato al termine di 26 giri palpitanti che hanno offerto un grandissimo spettacolo agli amanti del Motomondiale.

Pecco Bagnaia chiude secondo dopo la squalifica di Binder che all'ultimo giro ha messo le ruote oltre il track limits. Per il torinese della Ducati, che doveva riscattarsi dal deludente settimo posto della Sprint-Race del giorno precedente, è un ottimo risultato. Il Ducatista, che partiva sesto a causa delle difficoltà avute nelle qualifiche, è stato abile a rimontare, reagendo al sesto giro al sorpasso subito da Marc Marquez, per poi superare Luca Marini, al decimo giro e trovarsi in terza posizione, sul podio, al 13esimo giro, quando è caduto Alex Marquez, che aveva ormai messo ampiamente nel mirino.

Pecco ha poi provato ad approfittare del furioso duello tra Martin e Binder, tentando addirittura, al penultimo giro, di effettuare un clamoroso doppio sorpasso che sarebbe rimasto negli annali. Marco Bezzecchi, quarto, si è reso protagonista di una gran bella gara con una seconda parte davvero eccellente.

Quando mancano 3 gare e 3 Sprint-Race al termine della stagione, in un Mondiale che diventa sempre più bello e combattuto, Bagnaia ha 13 punti di vantaggio su Jorge Martin. Prossimo appuntamento, il Gran Premio della Malesia, domenica 12 novembre.

MotoGp Thailandia, l'ordine d'arrivo

1)Martin (Ducati) 39'40"045

?2) Bagnaia (Ducati) a 0"253

?3) Binder (KTM) a 0"114

4) Bezzecchi (Ducati) a 2"005

5) A. Espargaro (Aprilia) a 4"303

6) Quartararo (Yamaha) a 4"550

7) M. Marquez (Honda) a 5"362

8) Marini (Ducati) a 6"778

9) Di Giannantonio (Ducati) a 7"569

10) Zarco (Ducati) a 9"377