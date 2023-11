MotoGp Valencia, Bagnaia campione del mondo se

Giornata importante per Pecco Bagnaia. Oggi, domenica 19 novembre, nel Gran Premio del Qatar, il pilota torinese della Ducati, secondo al traguardo, ha compiuto un passo importante verso la conquista del suo secondo titolo Mondiale della MotoGp. Pecco ha chiuso in seconda posizione, alle spalle del vincitore Di Giannantonio.

Bagnaia potrebbe laurearsi campione del mondo già nella gara sprint di sabato 25 giugno dato che gli basterà fare 4 punti più di Martin, soltanto decimo al traguardo nel Gp del Qatar. Bagnaia per festeggiare il titolo iridato dovrebbe vincere sabato con Martin dal terzo posto in giù all'arrivo e in caso di secondo posto Martin dovrebbe arrivare quinto o più indietro, Se arrivasse terzo a Bagnaia basterebbe che Martin arrivasse da settimo in giù.

Bagnaia sarebbe campione del mondo anche se arrivasse quarto con Martin ottavo, quinto e Martin nono, sesto e Martin decimo. In caso di ritiro di Martin nella Sprint Race a Pecco basterebbe il settimo posto. In tutti gli altri casi sarà decisivo il Gp di Valencia di domenica 26 novembre.