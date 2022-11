MotoGp Valencia oggi in tv: dove vederla in diretta e in differita (Sky e Tv8)

Un weekend da non perdere per tutti gli appassionati di Motomondiale. Pecco Bagnaia domenica 6 novembre ha la possibilità di laurearsi per la prima volta in carriera campione del mondo della MotoGp. Al pilota della Ducati bastano due punti per avere la certezza matematica del titolo. Il suo rivale per il Mondiale, il francese della Yamaha Fabio Quartararo, per tenere vive le sue speranze dovrà vincere. A Pecco basterà non fare peggio del 14esimo posto.

Il calore dei tifosi italiani non mancherà. L'Italia non festeggia un titolo in MotoGp dal 2009, quando vinse Valentino Rossi, mentre la Ducati non vince il titolo piloti dal 2007 quando a salire sul tetto del mondo fu Casey Stoner.

MotoGp Valencia: gli orari della diretta

La sfida di Valencia sarà tutta da vivere. Bagnaia si presenta con un vantaggio considerevole, 23 punti e con il morale a mille per una incredibile rimonta. Pecco, però, sul tortuoso circuito di Valencia potrà trarre meno vantaggio dal super motore Ducati.

Quartararo, invece, avrà il vantaggio di chi ha meno da perdere e a livello tecnico troverà finalmente una pista tortuosa che potrebbe davvero esaltare l'agilità della sua moto. Sarà un appuntamento da non perdere: l'evento sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su Tv8. Qui trovate gli orari del weekend.

Sabato 5 novembre: qualifiche, diretta Sky, differita Tv8

Libere 3 Moto 3 ore 9.00

Libere 3 Moto 2 ore 9.55

Libere 3 Moto gp ore 10.55

Qualifiche Moto 3 ore 12.30

Libere 4 Moto gp 13.30

Qualifiche Moto gp ore 14.10

Qualifiche Moto 2 ore 15.10

Sintesi qualifiche differita Tv8 ore 16.15

Domenica 6 novembre, Gp Giappone (diretta Sky, differita Tv8)

Gara Moto 3 ore 11.00 (diretta su Sky, differita su Tv8 alle ore 14.00)

Gara Moto 2 ore 12.20 (diretta su Sky, differita su Tv8 ore 15.15)

Gara Moto gp ore 14:00 (diretta su Sky, differita su Tv8 ore 17.00)