MotoGp Valencia, sfida Mondiale tra Bagnaia e Martin: gli orari e dove vederla in diretta

Sarà l'ultimo Gran Premio della stagione, a Valencia, a decidere il titolo iridato della MotoGp. Pecco Bagnaia, che un anno fa sul tracciato Ricardo Tormo conquistò il suo primo titolo iridato nella classe regina, va a caccia del bis e si presenta a quest'ultima sfida con 21 punti di vantaggio sul suo rivale, l'iberico del team Pramac, Jorge Martin.

Il torinese potrebbe festeggiare il trionfo iridato già al sabato. Per farcela dovrà conquistare 4 punti più di Martin (qui trovate le combinazioni).

MotoGp Valencia: gli orari in tv

Il Gran Premio di Valencia, ultima prova della stagione MotoGp 2023, sarà trasmesso in diretta per gli abbonati da Sky Sport MotoGP e in streaming su Now e SkyGo. In chiaro su TV8 le le qualifiche e la gara sprint di sabato 25 novembre e in differita tutte e tre le gare, domenica 26 novembre.

Diretta

Venerdì 24 novembre, Sky Sport, Now e SkyGo

ore 9: Moto3 FP1

ore 9:50: Moto2 FP1

ore 10:45: MotoGP FP1

ore 13:15: Moto3 FP2

ore 14:05: Moto2 FP2

ore 15: MotoGP

Sabato 25 novembre

ore 8:40: Moto3 FP3

ore 9:25: Moto2 FP3

ore 10:10: MotoGP FP2

ore 10:50: MotoGP Qualifiche

ore 12:50: Moto3 Qualifiche

ore 13:45: Moto2 Qualifiche

ore 15: Sprint Race MotoGP

Domenica 26 novembre

ore 10:40: MotoGP Warm up

ore 12: Moto3 Gara

ore 13:15: Moto2 Gara

ore 15: MotoGP Gara

In chiaro, TV8

Sabato 25 novembre, diretta

Sabato 26 novembre, differita