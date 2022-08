Trionfo Bagnaia in Austria: la terza vittoria consecutiva tiene vivo il sogno Mondiale, Quartararo 2°

Pecco Bagnaia c’è. Un’altra risposta sulle chance iridate del pilota torinese della Ducati arriva con la vittoria nel Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring. Il successo di oggi, domenica 21 agosto, è il terzo consecutivo dopo Assen e Silverstone e lo porta a -44 lunghezze dal leader del campionato Fabio Quartararo, secondo dopo una bella rimonta con i sorpassi nel finale su Martin (Pramac Racing), poi caduto e Miller (Ducati), che ha conquistato il terzo gradino del podio.

La Ducati piazza anche Marini (VR46 Mooney) in quarta posizione e Johann Zarco (Pramac Racing), in quinta piazza, ma vede la pole di Enea Bastianini (Gresini Racing) vanificata nelle prime fasi di gara per un problema al cerchione.

Lo spagnolo dell'Aprilia Aleix Espargarò chiude sesto e resta al secondo posto in classifica a -32.

MotoGp Austria, Bagnaia vince su Quartararo

Bagnaia ha meritato la quinta vittoria stagionale che tiene aperte le sue possibilità di laurearsi campione del mondo. Si è portato subito in testa alla gara e si è sempre difeso con ordine anche dagli attacchi del compagno di squadra Jack Miller. Quartararo, dopo un brillante finale in cui ha superato Martin, poi caduto e Miller, ha chiuso a cinque decimi, accontentandosi della seconda posizione.

"E' stata una gara davvero lunga, per mantenere calma e cautela abbiamo deciso di mettere la soft all’anteriore - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. A inizio stagione ho commesso tanti errori, quindi mi sono detto che avrei dovuto usare di più il cervello. Avevo un buon vantaggio oggi quindi ho cercato di mantenere una certa costanza. Negli ultimi giri ho mantenuto la calma perché l’anteriore si muoveva ovunque. Sono contento del mio team che ha fatto un grande lavoro".

Il prossimo appuntamento sarà importantissimo per le chance iridate di Pecco Bagnaia. Domenica 4 settembre si corre il Gran Premio di San Marino al Marco Simoncelli World Circuit. I tifosi italiani sono pronti a sostenere il sogno di Pecco.