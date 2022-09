MotoGp, pagelle Gp Giappone 2022: Miller da 9,5, Bagnaia 4,5

Le pagelle del Gran Premio del Giappone 2022, il sedicesimo appuntamento del Mondiale MotoGp. La copertina è per Jack Miller, il pilota austrialiano della Ducati che a Motegi si regala la più bella vittoria della carriera. Un successo che fa sorridere la Ducati, già campione del mondo costruttori, consolandola per la caduta di Pecco Bagnaia. Ora il pilota torinese è a -18 da Quartararo

Jack Miller (Ducati) 9.5

Parte ottavo, ma dopo pochi giri è già terzo. Sorpassi da urlo, precisione nella guida, grande gestione di gara una volta al comando. La domenica perfetta del pilota australiano che a 4 gare dall'addio alla Ducati, prima del passaggio in KTM, sfodera tutto il suo potenziale per vincere da campione vero.

Brad Binder (Ktm) 8,5

Ancora una volta usa la specialità della casa, la partenza a fionda per lanciarsi nella lotta. Stavolta, però, a differenza del solito parte davanti e lì resta fino alla fine, riuscendo nel finale anche a piazzare il sorpasso su Jorge Martin che gli vale il secondo posto. Il secondo podio stagionale per il sudafricano della Ktm è più che meritato.

Jorge Martin (Pramac Racing) 7,5

Un podio più che meritato per il giovane spagnolo del team Pramac Racing. Un terzo posto, dopo essere stato a lungo davanti a Binder, che dà morale e lo riporta sul podio confermando i segnali incoraggianti delle ultime gare che avevano interrotto un periodo difficile.

Marc Marquez (Honda) 8,5

L'otto volte campione del mondo è l'altro grande protagonista del weekend. Dopo 1071 giorni ritorna in pole nel Gran Premio del Giappone. Dal 2019 c’è stata una pandemia e Marc ha subito 4 operazioni. A Motegi, però, non ha soltanto dimostrato di essere il più veloce sul bagnato, ma ha stupito anche in gara chiudendo quarto, dopo aver passato nel finale la Ktm di Oliveira. La Honda sta ritrovando il miglior Marquez, il pilota di cui ha disperato bisogno.

Luca Marini (Mooney Vr46) 7

Un'altra bella prova per il pilota marchigiano. Chiude sesto, rintuzzando bene gli attacchi di Quartararo. Prossimo step salire sul podio. Riuscire a farlo prima della fine della stagione sarebbe un grandissimo risultato.

Fabio Quartararo (Yamaha) 6

El Diablo vista la sua attuale Yamaha è nella classica domenica in cui è costretto a giocare in difesa. La sua fortuna è che nessuno dei suoi avversari diretti per il mondiale riesce ad approfittarne. Chiude ottavo e assiste alla caduta di Bagnaia che nel finale aveva provato a superarlo finendo in terra e finendo anche i punti del nono classificato. Il bicchiere nipponico per lui è mezzo pieno.

Pecco Bagnaia (Ducati) 4,5

L’istinto del pilota è quello di provare a vincere, ma per vincere i campionati a volte serve fare i ragionieri. Bagnaia prova a passare Quartararo quando ormai è vicina la bandiera a scacchi di una domenica opaca. La fa diventare nera finendo a terra, ma il mondiale è ancora aperto. A 4 gare dal termine sono 100 i punti sul piatto, 18 quelli di distacco dal transalpino della Yamaha. La sfida iridata è aperta