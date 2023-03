Oliveira salta il Gp di Argentina: 4 piloti infortunati non correranno a Termas de Rio Hondo

Sale a 4 il numero dei piloti che non potranno partecipare al Gran Premio d'Argentina, secondo appuntamento della stagione MotoGp che si correrà nel fine settimana sul circuito di Termas de Rio Hondo. Oggi, martedì 28 marzo, è stata ufficializzata l'assenza di Miguel Oliveira (Rnf). Gli accertamenti a cui si è sottoposto hanno evidenziato alcuni problemi all'anca destra, causati dall'irruenza di Marc Marquez nelle fasi iniziali del Gp del Portogallo, che ha portato a un incidente nel quale è stato coinvolto anche Jorge Martin.

Il pilota della Honda, che ha travolto il lusitano, a sua volta salterà la corsa argentina dopo essersi operato per una frattura alla mano destra. Saranno assenti anche Enea Bastianini (Ducati), a causa della caduta nelle fasi iniziali della gara sprint per un errore di Luca Marini (VR46) e Pol Espargaró (GasGas), che ha riportato fratture a una vertebra dorsale e alla mandibola, oltre a una contusione polmonare, andando a sbattere contro le barriere nel corso della seconda sessione di prove libere del Gp del Portogallo.

Nessuno dei quattro piloti infortunati sarà sostituito. Il team Gas Gas ha comunicato che, per rispetto del pilota, non lo sostituirà nelle gare di Rio Hondo e Austin. La Honda in Argentina schiererà soltanto Mir e non ci sarà un altro pilota in pista al posto di Marquez, la Ducati farà altrettanto e si presenterà al via soltanto con Pecco Bagnaia, sperando di recuperare Bastianini per la gara di Austin. Anche il team RNF attenderà il rientro di Oliveira.