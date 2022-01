MotoGp 2022, il calendario delle presentazioni in continuo aggiornamento

Domenica 6 marzo prenderà il via in Qatar la stagione 2022 di MotoGp. Tutti gli appassionati hanno già iniziato il countdown in vista del primo Gran Premio che si terrà tra meno di due mesi. Intanto sono iniziate le presentazioni delle moto che saranno protagoniste nella prossima stagione.

La prima presentazione, sabato 15 gennaio, è stata particolarmente emozionante. Il team Gresini Racing ha presentato la propria Ducati 2022 con cui tornerà a correre nel Motomondiale, da team indipendente, sette anni dopo l’ultima apparizione.

Il team porta avanti il sogno di Fausto Gresini, mancato nello scorso febbraio a causa del Coronavirus e ha come capo del progetto la moglie Nadia Padovani. La squadra scommette forte su due piloti di razza. Il primo è Enea Bastianini che dopo le ottime prove fornite l'anno scorso nella stagione di debutto in MotoGp con 2 podi a Misano, quest’anno punta ad entrare stabilmente nella top- five per convincere la Ducati a investire su di lui per il futuro affidandogli una moto nel team ufficiale.

Il secondo pilota è Fabio Di Giannantonio che dopo 3 stagioni in Moto2, farà il suo debutto in MotoGp.

L'obiettivo del team è quello di portare in alto questa moto, anche per Fausto Gresini.

MotoGp, presentazioni 2022: le date

Qui trovate le date delle prossime presentazioni.

15 gennaio: Gresini Racing (Bastianini-Di Giannantonio);

24 gennaio, ore 11: WithU Yamaha RNF MotoGP Team (D. Binder-Dovizioso);

2 febbraio: Pramac Racing (Martin-Zarco);

4 febbraio, ore 8.30: Yamaha Factory (Morbidelli-Quartararo);

4 febbraio: Suzuki (Mir-Rins);

8 febbraio: Repsol Honda (P. Espargarò-M. Marquez).

