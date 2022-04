Quartararo domina a Portimao: "Sono super felice per la prima vittoria della stagione"

Portimao 2022, una vittoria importantissima per Fabio Quartararo e per la Yamaha.

Il campione del mondo vincendo oggi, domenica 24 aprile, il Gran Premio del Portogallo, si è riportato in testa al Mondiale con 69 punti, a pari punteggio con Alex Rins (Suzuki) e con 3 lunghezze di vantaggio su Aleix Espargarò (Aprilia) e su Enea Bastianini (Gresini Racing).

Il pilota nizzardo ha rifilato più di 5 secondi a Johann Zarco (Pramac Racing) e 6 secondi a Aleix Espargarò (Aprilia), i due piloti che sono saliti con lui sul podio di Portimao.

MotoGp Portimao: il commento di Quartararo

Fabio Quartararo ha commentato così questo risultato che potrebbe essere davvero importantissimo in chiave campionato: "Ho ottenuto questa vittoria spingendomi al limite – ha dichiarato. Ad essere onesti ho spinto altrettanto in Argentina e a Austin, ma qui la nostra moto funziona bene. Il rettilineo non è così lungo e abbiamo grip, questo significa che possiamo andare "a martello". Mi sono sentito benissimo fin dal warm-up. In gara ho fatto un'ottima partenza e ho potuto guidare in modo aggressivo sin dall'inizio, perchè so che se siamo dietro ai nostri rivali qui, facciamo fatica. E ce l'abbiamo fatta! Sono super felice, perchè sono riuscito a ottenere la prima vittoria della stagione. La cosa più importante per me è non arrendersi mai e questo successo dimostra quanto sia davvero la cosa più importante."

Decisamente più amaro il commento dell'altro pilota ufficiale del team Yamaha, Franco Morbidelli: “È stato un weekend di gara difficile perché avevamo bisogno di tempo per migliorare il nostro set-up sull’asciutto. Non ne avevamo nessuno prima di stamattina. Abbiamo avuto la possibilità di fare un piccolo aggiustamento dal Warm Up alla gara. La moto andava un po' meglio rispetto al Warm Up, ma sfortunatamente dobbiamo lavorare di più su questi settaggi e avere più esperienza con loro, possibilità che non abbiamo avuto questo fine settimana. In gara frenavo presto e non acceleravo nel modo giusto. Ero lento.”

Nel team satellite Yamaha WithU piccoli ma incoraggianti passi in avanti per Andrea Dovizioso che ha finito la gara undicesimo a 29 secondi. Il giovane Darryn Binder ha chiuso in 17esima posizione a 50 secondi dal vincitore.

La prossima settimana una nuova sfida attende i piloti della MotoGp. Si corre il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera.