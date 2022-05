Il team RNF lascia la Yamaha per la Aprilia: Rins possibile pilota

Il team RNF di Razlan Razali entra in una nuova orbita. Dopo anni di fedeltà alla Yamaha Razlan Razali, come si vociferava nell'ambiente da settimane, ha deciso di far diventare il suo team un team satellite Aprilia. Dalla stagione 2023 saranno quindi 4 le moto della casa di Noale in pista, mentre saranno soltanto 2 le Yamaha, quelle ufficiali.

MotoGp, RNF lascia la Yamaha e sceglie Aprilia

La casa di Iwata, prima che il patron malese ratificasse l'accordo con la squadra veneta, ha cercato un rilancio, ma è stato vano. Razlan Razali per il suo team RNF aveva scelto Aprilia per rilanciarsi dopo le ultime deludenti stagioni. Accanto a lui continuerà ad avere, anche nella prossima stagione, lo sponsor WithU.

Ora sceglierà i piloti. Uno dei nomi caldi è quello di Alex Rins che, visto che a fine stagione rimarrà appiedato per il ritiro dalla MotoGp della Suzuki, sembra disposto a firmare con un team satellite che avrà due moto in crescita come le Aprilia.