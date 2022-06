Bagnaia prepara il riscatto al Sachsenring: "Ridurre le distanze da Quartararo"

Dopo la vittoria al Mugello, la doccia fredda di Barcellona. Pecco Bagnaia, centrato al via da Nakagami, ha visto aumentare il suo gap nella classifica del mondiale a 66 punti. Un grande divario per il pilota torinese della Ducati, che l'anno scorso aveva conteso il titolo al pilota transalpino della Yamaha fino alle ultime gare della stagione.

Bagnaia: "Sachsenring e Assen fondamentali per noi"

Bagnaia, pur consapevole delle difficoltà incontrate in questa prima parte di stagione, non si arrende e promette battaglia in vista delle prossime gare della MotoGp, domenica 19 giugno al Sachsenring, dove si correrà il Gp di Germania e domenica 26 giugno ad Assen, dove si disputerà il Gp d'Olanda.

“Il GP di Germania e il GP d’Olanda, che correremo la prossima settimana ad Assen, saranno due appuntamenti molto importanti per noi. Dopo il ritiro a Barcellona, ora abbiamo un ritardo di 66 punti in Campionato rispetto a Quartararo. Non sarà facile recuperarli, ma proverò ad accorciare un po’ le distanze prima della pausa estiva. In questo momento Fabio e la Yamaha sono molto forti, ma ci impegneremo per riuscire a centrare il miglior risultato possibile domenica”.

Vuole fare bene anche l'altro pilota del team Ducati ufficiale, Jack Miller, che sta disputando la sua ultima stagione in rosso prima del passaggio in KTM: “Sono contento di tornare a correre questo fine settimana in Germania. Dopo l’ultimo Gran Premio al Montmeló, ho molta voglia di ritornare in sella alla mia Desmosedici GP per provare a riscattarmi. Il Sachsenring è un tracciato piuttosto tortuoso e particolare e non sarà sicuramente una gara facile ma, come sempre, darò il massimo per cercare di ottenere il miglior risultato”.