Valentino Rossi all'EICMA, quando e come fare per salutare il campione: i biglietti

Quest'anno non poteva proprio mancare. Valentino Rossi, una decina di giorni dopo l'ultima gara in programma a Valencia con cui chiuderà la sua avventura in MotoGp, sarà ospite per la prima volta dell'EICMA, l'imperdibile Esposizione Internazionale delle Due Ruote. L'evento, che si svolge a Milano Rho-Fiera, è un appuntamento irrinunciabile per tutti i fan dei motori.

La visita del Dottore è fissata nel primo pomeriggio di giovedì 25 novembre. Valentino sarà ospite della Yamaha e percorrerà il suo giro d'onore nella Moto Live arena dell’EICMA, l’area esterna dove si svolgono gli show motoristici della Fiera in programma da lunedì 25 a domenica 28 novembre.

Quello di Valentino sarà un "One more lap" con cui saluterà tutti i fan appassionati che accorreranno all'evento milanese. Non mancheranno aneddoti e ricordi speciali legati ai 16 anni in cui ha corso con la casa di Iwata e alle 26 indimenticabili annate nel Motomondiale.

Sarà sicuramente un’occasione unica e imperdibile per gli amanti dei Motori.

I biglietti sono già in vendita sul sito dell'EICMA a questo indirizzo.