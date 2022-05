Valentino Rossi, il numero 46 verrà ritirato al Mugello

Sabato 28 maggio Valentino Rossi tornerà al Mugello per un gesto che celebrerà la sua eredità. Il numero 46, con cui ha corso nel Motomondiale per 26 stagioni, conquistando 115 vittorie, 235 podi e assumendo un ruolo chiave per il Motociclismo nel mondo, sarà ritirato.

MotoGp, al Mugello il ritiro del numero 46

Al Mugello il Dottore, nel corso della sua carriera, ha sempre vissuto domeniche speciali. La marea gialla dei tifosi per tanti anni ha trascorso weekend incredibili sulle colline toscane, festeggiando anche sette vittorie di Rossi.

Il ritiro del numero 46, prima delle qualifiche del Gp d'Italia, porterà anche il suo numero a passare da protagonista a spettatore del campionato più veloce del mondo.

Valentino Rossi tornerà dunque sul tracciato toscano per ricevere un altro abbraccio dai tifosi. Nessuno userà più il suo numero in MotoGp.