Josè Mourinho sbarca a Roma ma finisce in quarantena

Josè Mourinho, il nuovo allenatore della As Roma, è sbarcato nel primo pomeriggio a Roma Ciampino con jet privato della flotta Friedkin, pilotato dallo stesso presidente Dan, e ad accoglierlo ha trovato centinaia di tifosi con bandiere, magliette e fumogeni giallorossi.

In un video pubblicato sul profilo Instagram di Mourinho si vede l'allenatore che dalla macchina saluta i tifosi che sono aggrappati alla rete per vederlo passare.

Ma i recenti blitz londinesi gli costeranno comunque 5 giorni di quarantena che trascorrerà all'interno di Trigoria. Il tecnico portoghese, avendo viaggiato su volo privato e disponendo dell'European Pass viste le due dosi di vaccino a cui è stato sottoposto, potrà comunque lavorare all'interno del centro sportivo evitando di essere rinchiuso in una stanza, ma mantenendo sempre il distanziamento dalle altre persone e con l'obbligo di svolgere meeting con staff e giocatori solo in spazi all'aperto. Per tutta la durata della quarantena all'interno di Trigoria sarà sottoposto mattina e sera a tamponi antigienici e molecolari.