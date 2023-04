Muore ciclista alla Liegi-Bastogne-Liegi per amatori

Un ciclista è morto in un incidente alla Liegi-Bastogne-Liegi per ciclisti amatoriali, che viene organizzata ogni anno in parallelo alla gara professionistica. Un 57enne francese è rimasto gravemente ferito ieri a Grand-Galleux mentre partecipava al tour ciclistico Liegi-Bastogne-Liegi ed è deceduto nella notte, ha dichiarato domenica mattina la Procura del Lussemburgo. Come riporta il giornale belga Le Soir, l'uomo si è scontrato con un'auto in una curva della N68.

"Sembrerebbe che il ciclista abbia oltrepassato la linea bianca in una curva e abbia colpito l'auto in arrivo dall'altra direzione", ha dichiarato sabato sera la procura, in attesa delle conclusioni del perito automobilistico inviato sul posto per determinare le circostanze esatte dell'incidente. Il test dell'etilometro sul conducente dell'auto è risultato negativo. La vittima è stata trasportata in elicottero all'ospedale universitario di Liegi, dove è morta nella notte. Diverse migliaia di persone stavano partecipando a questo giro ciclistico, organizzato nell'ambito della Liegi-Bastogne-Liegi che si svolge oggi.