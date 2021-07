NBC Camp Italia: grande successo per la 15ª edizione

Si è conclusa Sabato 17 luglio, la 15ª edizione del NBC Camp Italia collegata all’NBC Camp USA giunta invece alla sua 50 ª edizione, che come ogni anno si tiene a Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila. Dal 4 luglio 2021, oltre 140 ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 18 anni, provenienti da 6 diverse Nazioni, hanno appreso al meglio lo spirito e le tecniche del basket, circondati dai migliori professionisti del settore.

“Due settimane dedicate al Basket, organizzata da uno staff selezionato, composto da allenatori provenienti dagli USA, Grecia ed Italia – afferma Timos Philippou Presidente d'NBC Camps Italia –, per apprendere tecniche di ball-handling, movimenti di attacco e abilità difensive. Ma anche tecniche per passare con precisione, muoversi senza palla per smarcarsi e usare gli spazi. Verranno svelati anche i segreti per conquistare i rimbalzi, i fondamentali di collaborazione offensiva e difensiva e il lavoro di squadra”.

“Quest’anno l’NBC Camp è ripartito con forza e determinazione dopo un anno di stop dovuto alle restrizioni anti-Covid - continua Philippou – Ne approfitto per ringraziare la Città di Castel di Sangro, il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale, nella persona del consigliere Dott. Vincenzo Frascone; Castel di Sangro è una scelta strategica per noi per varie ragioni: ovviamente la montagna in estate è il contesto ideale dal punto di vista climatico ed ambientale per le attività sportive; Castel di Sangro si trova esattamente al centro dell’Italia e questo consente ai nostri giovani ospiti proveniente da tutta la penisola di raggiungerci agevolmente; la relativa vicinanza degli aeroporti Internazionali ed Intercontinentali come: Roma, Napoli e Pescara ci consente di portare agevolmente qui i nostri Tecnici ed i ragazzi che ricordo nell’ultima edizione pre-covid provenivano da 23 diverse nazioni di tutti e 5 i continenti; la quantità e la qualità degli impianti sportivi messi a disposizione, abbiamo 3 campi coperti e 2 scoperti a disposizione; la quantità e la qualità delle strutture di ricettività Alberghiera, che ci consente di ospitare un alto numero non solo di ragazzi ma anche delle loro famiglie quando li accompagnano e soprattutto con dei servizi e del personale in grado di soddisfare al meglio le specifiche esigenze di un Campo Estivo Sportivo come l’NBC”

“Si riparte da Castel Di Sangro per rivivere e riprendere lo sport, la socialità e per alimentare il motore dell’economia locale – dichiara il Consigliere Dott. Vincenzo Frascone che ha presenziato all’inaugurazione di domenica 4 luglio e alla giornata conclusiva del 17 Luglio – L’economia del nostro territorio ruota molto attorno al turismo invernale e alla montagna che da due anni a questa parte, come sappiamo, è praticamente fermo. Ripartire da questi luoghi e dallo sport è quindi un bel segnale per le nostre splendide strutture e per i miei concittadini e vedere quindi, oggi, questi ragazzi e le loro famiglie tornare a vivere l’Appennino Abruzzese d’estate mi riempie di gioia. Quest’anno, inoltre, l’Abruzzo ospita numerosi eventi e attività legate allo sport e alle attività rivolte ai giovanissimi come ad esempio il Tennis Tour 2021, che si svolgerà per tutta l’estate a Pescara, Carsoli e L’Aquila, e questo mi rende ancora più orgoglioso e fiducioso nella ripartenza della nostra regione. Ne approfitto per ringraziare l’NBC Camp Italia, nella persona del suo Presidente Timos Philippou per continuare a scegliere la nostra Città come luogo per svolgere questa bellissima iniziativa che ci da la possibilità di far conoscere non solo Castel di Sangro ma la provincia dell’Aquila e l’Abruzzo più in generale con le sue bellezze e la sua ospitalità non solo ad un pubblico Italiano ma Internazionale. Siamo certi che questi splendidi giovani atleti saranno i nostri migliori ambasciatori nel mondo”.