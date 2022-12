Cos'è questa storia della norma "salva-calcio" nella legge di bilancio

La contestata norma "salva-calcio" esce dalla porta (del decreto Aiuti quater) per rientrare dalla finestra della legge di bilancio. Non sarà però una misura di cui potranno beneficiare solo le società calcistiche, ma sarà invece rivolta a tutte le imprese. La disposizione, presentata sotto forma di emendamento alla manovra, prevede che le tasse non pagate a causa del Covid potranno essere rateizzate in cinque anni con una sanzione del 3%. Con il risultato che nell'immediato allo Stato verranno a mancare alcune entrate. Ma riavvolgiamo il nastro per capire nello specifico di cosa parliamo e perché l'emendamento in questione sta facendo discutere.

Iniziamo col dire che le società calcistiche di serie A, B e C hanno accumulato, per via del Covid, centinaia di milioni di euro di debiti congelati con lo Stato, di cui la maggior parte in capo alle società di serie A. Si tratta di soldi che i club dovrebbero saldare entro il 22 dicembre se vogliono evitare le sanzioni e gli interessi connessi. Già oggi la legge prevede per tutti i contribuenti la facoltà di rateizzare i debiti col fisco fino a 5 anni, ma con una sanzione del 10%. Nell'ottica di salvare le società di calcio indebitate, un emendamento al decreto Aiuti quater prevedeva però una corsia preferenziale per i club. Questi ultimi avrebbero potuto pagare i debiti fiscali congelati in 60 rate di pari importo da versare in cinque anni senza interessi e sanzioni.

Contro la norma "salva-calcio" si erano schierati prima il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (almeno secondo fonti del governo) e poi lo stesso ministro dello Sport Abodi. Quest'ultimo era stato piuttosto duro: "Ci sono società virtuose che pagano in maniera puntuale tutti i loro adempimenti" aveva detto il ministro, "mentre altre hanno un paradigma gestionale diverso e noi dobbiamo garantire i principi, i valori".

La norma nella legge di bilancio

L'emendamento alla fine era stato stralciato, ma è ricomparso in extremis nella legge di bilancio. Già il relatore del dl aiuti quater Guido Quintino Liris (FdI) del resto aveva anticipato che la norma sarebbe confluita in manovra, ma senza scudo penale e "garantendo la correttezza totale". E così, nonostante il parere negativo di due importanti esponenti del governo, l'emendamento "salva-calcio" (per quanto rivisto) è destinato a diventare realtà. Come? Una delle modifiche alla manovra presentate dalla maggioranza stabilisce che alla "definizione agevolata" prevista dall'articolo 38 della stessa legge di bilancio potranno accedere tutte le imprese che si sono viste sospendere le tasse dal 1° gennaio al 22 ottobre 2022 a causa del Covid. E dunque anche (ma non solo) le società calcistiche.

La norma prevede che l'importo che si deve al fisco vada versato o "in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022" oppure "in sessanta rate di pari importo il cui pagamento potrà essere dilazionato in cinque anni "con scadenza delle prime tre rate entro il 31 dicembre 2022". Secondo l'emendamento inoltre "in caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3 per cento sulle somme complessivamente dovute, da versare, per intero, contestualmente alla prima rata".

Le società di calcio sono salve. Forse. Ma va anche detto che la misura riguarda tutte le imprese e prevede comunque una sanzione del 3%, laddove l'emendamento al decreto Quater non contemplava alcuna maggiorazione. Interrogato sul punto, il ministro Giorgetti ha spiegato che per quanto riguarda la disposizione sulle società calcistiche, il trattamento applicato ad esse sarà identico a quello di tutte le altre imprese per i debiti fiscali. Per il governo dunque non è stato fatto alcun regalo ai club visto che la misura è identica per tutte le aziende. L'equità è stata garantita. È anche vero però che la misura sarà una manna per le società indebitate. E alla luce delle polemiche sollevate dalla norma (poi stralciata) sul decreto Quater, la versione dell'opposizione (in testa Italia Viva e M5s) è che i presidenti di calcio l'abbiano in qualche modo spuntata.

Renzi: "Cancellano i soldi per la cultura e li mettono nelle società di serie A"

"Quello che sta accadendo in queste ore è tecnicamente uno dei più grandi scandali cui ho assistito da quando sono in Parlamento" dice Matteo Renzi in un video pubblicato sui social dopo la seduta notturna in commissione alla Camera sulla manovra. "Cosa è successo stanotte: azzerano i soldi per il 2023 alla 18App, non c'è un centesimo, così recuperano 230 milioni di euro. Cancellano i soldi per i giovani e la cultura e li mettono nelle società di serie A, ai presidenti, indebitati, incapaci. Nel resto del mondo il calcio funziona, qui anziché regalare emozioni è il governo Meloni che regala emendamenti ai presidenti incapaci". Renzi prosegue: "230 milioni dei giovani vengono azzerati e 890 milioni vanno ai presidenti di serie A. Uno scandalo, uno schiaffo ai giovani, alla cultura, una marchetta alla serie A".

Anche il M5s promette battaglia: secondo il deputato del Movimento 5 Stelle in commissione cultura e sport alla Camera Gaetano Amato, per lo Stato è previsto un mancato incasso, nell'immediato, di 900 milioni di euro. "Bel regalo per i presidenti di società multimilionarie, come il senatore Lotito" accusa l'esponente pentastellato chiamando in causa il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia.