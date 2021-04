Nuova Jeep Compass: crescono stile, tecnologia e sicurezza

Presentato, il primo SUV Jeep lanciato in Europa dal gruppo Stellantis che segna una tappa fondamentale per l’importanza del marchio

La Nuova Compass si evolve per parlare un linguaggio più europeo, valorizzando la qualità delle finiture e la tecnologia di bordo ed introducendo importanti novità che la portano a un livello ancora superiore in termini di design, sicurezza, tecnologia e funzionalità.

Il nuovo modello coniuga alla perfezione le due anime di Jeep – lo spirito off-road e quello urbano per rispondere ai clienti del segmento C-SUV, persone razionali e concrete ma anche affascinate dalla possibilità di evadere dalla routine quotidiana, quelli che definiamo i pragmatici sognatori.

Nasce così un modello completamente nuovo, dalla forte personalità estetica – lo dimostra uno stile ancora più sofisticato e distintivo ma sempre fedele agli stilemi del marchio – dall’eccellente dinamica di guida su strada e dalla tecnologia più raffinata nei campi della sicurezza e della connettività. Il tutto esaltato dalle rinomate capacità 4x4 di Jeep, una peculiarità affinata in 80 anni di leadership nella guida in fuoristrada.

Insomma, che sia una pragmatica esigenza di mobilità o la voglia di affrontare emozionanti “avventure” quotidiane, la risposta è nella Nuova Compass, il punto di equilibrio tra performance ed emozioni, razionalità nell’impiego e sogno di libertà e avventura. Sempre all’insegna del motto “Go Anywhere, Do Anything” perché, dopo 80 anni, Jeep è sempre Jeep.

Al lancio della prima generazione nel 2017, Compass ha rappresentato il ritorno del brand nel segmento dei C-SUV ed è stata la prima Jeep concepita appositamente per essere un modello globale. Ciò ha posto le solide basi del successo di questo modello: dal lancio in Europa, il SUV compatto Jeep è infatti protagonista della performance commerciale del brand e rappresenta più del 40% dei suoi volumi confermandosi uno dei modelli più amati dai clienti europei e tra i più richiesti in assoluto nella configurazione 4xe con tecnologia plug-in hybrid. Infatti, oggi in Europa circa una Compass venduta su quattro è una versione 4xe, e in Italia la Compass 4xe è il modello plug-in hybrid più venduto.

La Nuova Compass è equipaggiata con un gamma di efficienti motorizzazioni termiche ed ibride plug-in tutte omologate Euro 6D Final, e un’offerta completa di sistemi di sicurezza attiva e passiva all’avanguardia che ottimizzano il comportamento dinamico oltre alle proverbiali capacità 4x4 del marchio Jeep.

Senza contare l’introduzione della nuova motorizzazione turbo benzina quattro cilindri da 1,3 litri GSE progettata per offrire prestazioni eccezionali, oltre ad uno straordinario comfort di guida, con una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 fino al 27% (ciclo WLTP) rispetto al benzina precedente. Il tutto reso ancora più interessante dal debutto della versione con tecnologia plug-in hybrid per una guida 100% elettrica a zero emissioni - il connubio tra straordinarie capacità 4xe e mobilità sostenibile, ovvero l’elettrificazione secondo Jeep.

Compass è stato il primo modello insieme alla Renegade ad aver introdotto il logo 4xe che identifica oggi il nuovo 4x4 del marchio Jeep: assicura infatti ancora più capability e prestazioni, garantendo l’equilibrio ottimale fra efficienza, divertimento alla guida e attenzione per l’ambiente.

Il nuovo modello si caratterizza per un rinnovato profilo high-tech, mantenendo al contempo il suo proverbiale spirito urbano, moderno, sofisticato ed attento all’ambiente.

Presenta esterni rinnovati all’insegna dell’eleganza e della modernità, e un abitacolo completamente nuovo, arricchito con nuovi contenuti altamente tecnologici pensati per migliorare il comfort e la vita a bordo e rendere più intuitiva l’esperienza di guida urbana. Tra questi spiccano il quadro strumenti digitale full HD da 10.25”, la radio DAB, il sistema Uconnect 5 con touchscreen da 8,4 fino a 10,1” riposizionato al centro della plancia in posizione alta per consentire al guidatore di mantenere sempre lo sguardo sulla strada, processore cinque volte più veloce, sistema operativo Android con integrazione wireless per smartphone Apple CarPlay e Android Auto, navigatore TomTom interattivo con visualizzazione 3D e riconoscimento vocale naturale, e gli Uconnect Services.

Inoltre, l’ambiente interno è stato reso ancora più funzionale con una nuova organizzazione dello spazio della console centrale e un incremento delle soluzioni portaoggetti di circa tre volte, pari a 4,4 litri in più (ovvero dai 2,8 litri della versione precedente ai 7,2 litri del nuovo modello), oltre a presentare uno stile più contemporaneo e distintivo grazie alla nuova plancia ora più elegante e contraddistinta da materiali di pregio e dettagli tecnici in evidenza: dal nuovo tunnel centrale, al nuovo volante, ai nuovi rivestimenti dei pannelli porta fino alle nuove finiture e materiali interni.

La Nuova Compass è la prima Jeep in Europa a raggiungere il livello 2 (L2) di guida autonoma ed è dotata di ADAS di ultima generazione che comprendono, di serie su tutta la gamma: il Traffic Sign Recognition, che legge e interpreta i cartelli stradali; l’Intelligent Speed Assist, che mantiene automaticamente il veicolo entro i limiti di velocità segnalati; il Drowsy Driver Alert, che avverte il guidatore quando un momento di sonnolenza abbassa il suo livello di attenzione; e l’Automatic Emergency Braking con riconoscimento Pedoni e Ciclisti, che rallenta il veicolo fino all’arresto per evitare (o mitigare) possibili incidenti. Ma la novità più importante è l’Highway Assist, che combina Adaptive Cruise Control e Lane Centering, regolando automaticamente velocità e traiettoria. In questo modo, l’auto si mantiene da sola al centro della corsia e a prudente distanza dal veicolo che la precede per un’esperienza di guida all’insegna della serenità (disponibile nella seconda metà dell’anno).

Nuova Jeep Compass si presenta anche con una nuova gamma, che nasce ora incrociando quattro allestimenti (Longitude, Limited, S e Trailhawk), cinque diverse combinazioni di gruppi motopropulsori – benzina, diesel e ibrido plug-in, tre cambi (manuale a sei velocità, automatico a doppia frizione DDCT o automatico a sei marce) – e trazione anteriore o integrale. L’offerta benzina prevede il motore GSE da 1,3 litri, 130 e 150 CV di potenza in abbinamento rispettivamente al cambio manuale a sei marce e al cambio a doppia frizione DDCT, entrambi con la trazione anteriore. A completare l’offerta di propulsori termici si aggiunge il diesel da 1,6 litri e 130 CV di potenza abbinato alla trasmissione manuale a sei velocità e alla trazione anteriore. La gamma plug-in hybrid prevede due livelli di potenza - da 190 e 240 CV, cambio automatico a sei velocità e trazione integrale eAWD.

Il listino prezzi in Italia parte da Euro 29.850 per le versioni equipaggiate con motore 1.3 benzina da 130 CV in allestimento Longitude, fino a raggiungere il top di gamma con le versioni Trailhawk ed S 4xe con motorizzazione plug-in hybrid a Euro 49.200.

Ulteriore importante novità è rappresentata dalla nuova formula di long test drive offerta in promozione da Leasys, con la quale il cliente potrà provare la nuova Jeep Compass per 2, 3 o 7 giorni a 27€ al giorno e decidere in tutta serenità se acquistarla tramite noleggio o finanziamento scegliendo tra le molteplici offerte di FCA Bank.

Infine, per il lancio della Nuova Compass, Mopar® ha sviluppato dei nuovi accessori per arricchire le funzionalità del veicolo con ulteriori contenuti, accrescendo le possibilità di personalizzazione e ampliando l’offerta per migliorare il comfort degli interni.