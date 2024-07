Gli atleti russi alle Olimpiadi che sostengono l'invasione dell'Ucraina

Almeno due terzi degli atleti russi ammessi a partecipare alle Olimpiadi di Parigi intratterrebbero "legami con l'esercito di Mosca" o avrebbero espresso "sostegno all'invasione dell'Ucraina". A sostenerlo è la fondazione per i diritti umani con sede all'Aja Global Rights Compliance in un rapporto diffuso giovedì 18 luglio.

Dopo l'invasione militare del febbraio 2022 gli atleti russi sono stati esclusi dallo sport internazionale, ma il Comitato internazionale olimpico (Cio) ha supervisionato il graduale ritorno di alcuni di loro sotto una bandiera neutrale, permettendo la loro partecipazione come "atleti individuali neutrali". Condizione che, secondo la fondazione, sarebbe stata violata.

Va sottolineato che la percentuale del 67 per cento di cui parla la Ong si riferisce ai 57 atleti russi e bielorussi dichiarati idonei, ma a partecipare effettivamente ai Giochi saranno solo in 15 (tra i russi) e 16 (bielorussi). Tutti gli altri hanno deciso di boicottare le Olimpiadi.

Gli atleti coinvolti e la replica del Comitato olimpico

Ma veniamo alle accuse mosse dall'Ong. Il rapporto cita in particolare le cicliste Alena Ivanchenko e Tamara Dronova, la canoista Olesia Romasenko, il canoista Alexei Korovashkov; il nuotatore Evgenii Somov, la ginnasta Anzhela Bladtceva. E, ancora, i tennisti Mirra Andreeva, Pavel Kotov, Diana Shnaider ed Elena Vesnina.

Le informazioni sugli atleti, si legge nel report dell'Ong, sono state raccolte tramite un'ampia indagine di open source intelligence (Osint)", ovvero intelligence da fonti aperte.

"Nonostante siano state presentate prove evidenti di violazioni, il Cio non ha agito in conformità con le proprie regole", ha affermato la Ong. In una nota, il Comitato olimpico ha replicato affermando di non poter commentare i singoli casi e le decisioni del comitato di revisione.

Nessun commento finora neanche dai Comitati olimpici russo e bielorusso verso il rapporto, che l'Ong ha inviato anche ai principali partner del Cio (tra cui Airbnb, Coca Cola, Visa, Deloitte, Panasonic e Carrefour) sostenendo che "potrebbero diventare inconsapevolmente complici nell'appoggiare l'azione militare criminale della Russia".