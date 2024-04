Olimpiadi Parigi 2024, non saranno "per tutti": le cose da sapere sui biglietti

Circa 10 milioni di biglietti in vendita e record di richieste fin dalle prime ore, con i tagliandi di Bmx e arrampicata esauriti in un solo giorno, ma per i ritardatari le notizie non sono buone. A 100 giorni dalle Olimpiadi di Parigi chi ha intenzione di seguire dal vivo i Giochi ha una sola possibilità: un portafoglio bello pieno.

Olimpiadi Parigi 2024: dove comprare i biglietti

La prima fase dell’acquisto è stata aperta un anno fa, a marzo 2023, e ha attraversato varie fasi interessando internet, il fornitore ufficiale On Location e gli stakeholders, i partner globali e nazionali di Parigi 2024. La stragrande maggioranza dei tagliandi è dunque già nelle tasche degli appassionati e di chi non si vorrà perdere l’evento sportivo planetario dell’anno, ma esistono ancora alcune possibilità per chi deciderà all’ultimo momento di seguire dal vivo le Olimpiadi.

La piattaforma ufficiale da cui è possibile acquistare i biglietti (all’indirizzo tickets.paris2024.org) offre ancora alcune opportunità che comunque non sono certamente a buon mercato. Se nella prima fase di vendita più di 400mila biglietti sono stati venduti a 24 euro e circa il 70 per cento costava meno di 100 euro, adesso è difficile trovare opportunità a portata di tutte le tasche.

Due opzioni

Due sono le opzioni proposte attualmente: l’acquisto del singolo tagliando oppure il pacchetto ospitalità, molto più caro ma che offre posti migliori (in base ai tre livelli scelti: bronzo, argento e oro), in aggiunta a buffet e cocktail a base di champagne o soft drink, musica e souvenir.

A oggi gli ingressi più economici sono quelli relativi alle partite di calcio, che però non si disputeranno solamente a Parigi ma in giro per tutta la Francia. Un posto per Argentina-Marocco, in calendario a Saint Etienne o uno per Egitto-Repubblica Dominicana in programma a Nantes parte da 24 euro. Già per seguire il basket il prezzo aumenta e il tagliando più economico costa 50 euro per una partita del girone eliminatorio femminile e 80 per una del torneo maschile, sempre parlando della fase di qualificazione. Sul sito ufficiale non si trovano in vendita posti per gli incontri di volley, se non associati al pacchetto ospitalità per il quale bisogna pagare almeno 250 euro.

Prezzi alle stelle

E per gli eventi più richiesti? Ovviamente i prezzi sono alle stelle, perché la domanda è altissima e le opportunità disponibili davvero poche. I riflettori di tutto il pianeta saranno puntati la sera del 4 agosto sulla finale dei 100 metri, a cui noi italiani speriamo possa partecipare anche il campione olimpico in carica Marcel Jacobs. Centinaia di milioni di persone incollate al televisore, ma chi vorrà presentarsi allo stadio di Saint Denis per sentire adrenalina, brividi e vivere l’atmosfera a pochi metri dai protagonisti dovrà preparare un bonifico che andrà, in base al posto scelto, dai 525 ai 980 euro. Quest’ultima è la cifra per garantirsi la postazione migliore, sul rettilineo dove sfrecceranno gli uomini più veloci del pianeta.

Ma la finale dei 100 metri non è l’avvenimento più atteso e dunque il più caro. I tagliandi più salati sono infatti quelli per assistere alla cerimonia di apertura che si preannuncia spettacolare, per la prima volta nella storia in programma non in uno stadio ma lungo la Senna: 6 chilometri in cui 10500 atleti sfileranno su imbarcazioni e termineranno il proprio percorso davanti al Trocadero. Inizialmente i biglietti più economici costavano 90 euro, ma non sono più disponibili e attualmente si possono comprare tagliandi che vanno da un minimo di 500 fino a 2700 euro, in assoluto i più costosi di tutte le Olimpiadi. E chi vuole aggiungere l’esperienza dell’ospitalità deve essere disposto a pagare dai 5mila fino ai 9500 euro. Il tutto, lo ricordiamo, per uno spettacolo che durerà circa quattro ore, dalle 19.30 alle 23.15. Leggermente più economica la cerimonia di chiusura, che però non sarà così suggestiva e si effettuerà interamente allo stadio Saint Denis. Esauriti i tagliandi da 45 euro, i possono comperare quelli che vanno da 1100 fino a 1600 euro (oppure da 995 a 4750 con l’ospitalità).

Non saranno Olimpiadi "per poveri e ritardatari"

Insomma, di certo non saranno Olimpiadi per poveri, almeno per chi inizia a muoversi adesso. Anche perché ai prezzi dei biglietti bisogna aggiungere anche quelli dell’alloggio: Parigi non è mai stata una città economica e i Giochi hanno portato a un ulteriore aumento dei prezzi di hotel e di appartamenti, che in alcuni casi sono anche triplicati. Un consiglio per chi vorrà partire verso la capitale francese: per prima cosa sarà fondamentale ricaricare la carta di credito.