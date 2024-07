Tamberi, il post su Fb dopo l'infortunio: "Le Olimpiadi non sono a rischio, ma le gare d'avvicinamento sì"

"Non mi vergogno a dirlo, ho pianto 3 volte nelle ultime 24 ore... probabilmente per la tensione, probabilmente per la paura e forse anche perché in parte tutto questo l'ho già vissuto". Lo scrive sul suo profilo Facebook Gianmarco Tamberi, l'olimpionico azzurro di salto in alto, campione in carica, dopo il risentimento al bicipite femorale che non gli ha permesso di gareggiare in Ungheria, nel Memorial Gyulai di Szekesfehervar.

L'azzurro tranquillizza via social i tifosi sulla sua presenza alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma non nega che l'infortunio possa avere comunque ripercussioni in vista dei Giochi. "Mi viene da piangere anche ora mentre scrivo - scrive -, mi distrugge l'idea di poter compromettere il mio percorso verso quello per cui ho lavorato così tanto. Fortunatamente sono state escluse lesioni muscolari, ma la risonanza evidenzia un importante zona edematosa del bicipite femorale probabilmente dovuta ad una piccola lesione miofasciale (la membrana che ricopre il muscolo). I tempi di recupero dovrebbero essere in teoria piuttosto rapidi ma sicuramente dovrò sottopormi ad una settimana di terapie intensive e allenamenti differenziati. Non sono in pericolo le olimpiadi come tempi ma tutte le gare di avvicinamento che mi avrebbero aiutato a raggiungere il miglior stato di forma quel giorno si".

Un mese fa Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto agli Europei di atletica leggera a Roma. Per le Olimpiadi Gimbo resta il grande favorito, ma l'infortunio ora complica tutto. "Ho sognato un percorso senza problemi e per la prima volta nella mia vita questo stava per accadere ma ora mi ritrovo sdraiato in un letto con mille dubbi e paure" scrive. "Solo una cosa mi rimbomba in testa e mi dà la forza: se nessuno ci è mai riuscito prima, ci deve essere un motivo! Nessuno nella storia ha mai coronato il sogno di vincere due medaglie d'oro in questo dannato sport e vi giuro che io, nonostante questo stop, continuerò a fare di tutto per essere il primo nel riuscirci. Non sarà facile, lo so... ma obiettivamente mi chiedo: cosa è stato facile nella mia carriera?!?! Giuro, non finisce qui".