Jacobs, Tamberi, Paltrinieri, Sinner: quando gareggiano gli italiani più attesi alle Olimpiadi di Parigi

L’attesissima Cerimonia di apertura delle Olimpiadi è fissata per la serata di venerdì 26 luglio, ma le prime gare di calcio e rugby a sette inizieranno già un paio di giorni prima, con le sfide di football fra Argentina e Marocco in programma alle 15 di mercoledì 24 a Saint Etienne e quella fra Uzbekistan e Spagna fissata allo stesso orario al Parco dei Principi. L’atletica leggera, da sempre regina dei Giochi, entrerà in scena dall’1 agosto, mentre per vedere le prime gare del nuoto l’attesa sarà più breve, visto che si scenderà in acqua dal 27 luglio. Ovviamente per quanto ci riguarda tutti i riflettori saranno puntati sulle stelle italiane, chiamate a impreziosire un medagliere che tutti si augurano diventi ogni giorno più ricco.

Partiamo dagli azzurri più attesi nel nuoto, dove vantiamo sei atleti accreditati di una delle cinque migliori prestazioni mondiali stagionali del 2024. Partiamo da Gregorio Paltrinieri, atteso il 30 luglio dalla finale degli 800 stile libero e il 4 agosto da quella sulla distanza più lunga in vasca, i 1500 stile. Ma le fatiche di Paltrinieri non termineranno qui: trasferimento nelle acque libere e il 9 agosto Greg proverà a salire sul podio anche nella 10 chilometri. Thomas Ceccon va a caccia di grandi soddisfazioni nel dorso: i 100 si decideranno il 29 luglio mentre i 200 sono previsti l’1 agosto. Alberto Razzetti nei misti sarà impegnato il 28 luglio nei 400 e il 2 agosto nei 200, mentre in campo femminile si accenderanno i riflettori su Simona Quadarella il 31 luglio con i 1500 stile e il 3 agosto con gli 800. Non è finita, Benedetta Pilato si presenterà sui blocchi il 29 luglio sperando di ripetere le grandi prestazioni dei Mondiali 2022 quando vinse l’oro.

Cambiando disciplina ci sono tante speranze anche nell’atletica. Proviamo a indicare solamente quelle più attese, con in testa i due campioni olimpici in carica Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, che a Tokio fecero vivere all’Italia una delle nottate più folli nella storia dello sport azzurro. La giornata dei 100 metri da segnare sul calendario è quella del 4 agosto: allo Stade de France semifinali alle 20 e finale alle 21.50, quando si presenteranno sui blocchi gli uomini più veloci del pianeta. Bisognerà aspettare il 10 agosto per sapere se Gianmarco Tamberi riuscirà a bissare il successo giapponese nel Salto in alto, con la gara che inizierà alle 19.10. Altro evento da non perdere è la 4x100, con una formazione che mai come quest’anno ha problemi di abbondanza e può contare su almeno sette-otto atleti di livello assoluto. Si deciderà tutto alle 19.45 del 9 agosto. Attenzione anche alla marcia maschile e femminile con Massimo Stano e Antonella Palmisano al via della 20 chilometri l’1 agosto ma impegnati anche il 7 nella staffetta mista.

Passando al tennis logico associare il nome di Jannik Sinner, numero uno al mondo del ranking, a una possibile medaglia. Il tabellone prevede le fasi iniziali il 27 luglio con la finale del singolare uomini il 4 agosto, mentre la gara per l’oro delle donne, con Jasmine Paolini fra le candidate, si disputerà il giorno precedente, sabato 3 agosto.

Possibili grandi soddisfazioni sono attese anche dalla pallavolo maschile e femminile. Il torneo inizierà il 27 luglio, mentre le vittorie si assegneranno il 10 agosto (per la formazione di De Giorgi) e l’11 agosto per quella di Julio Velasco, tecnico della Generazione di Fenomeni che ha come unico cruccio quello di non aver conquistato un oro olimpico. Storicamente ricca di medaglie è invece l’avventura della scherma, che parte il 27 luglio per chiudere i battenti il 4 agosto. Il fioretto uomini, con Tommaso Marini al top nelle classifiche mondiali, vedrà la gara individuale decidere le medaglie il 29 luglio, mentre quella femminile con Arianna Errigo, Martina Favaretto e Alice Volpi definirà l’oro individuale il 28 luglio e quello a squadre l’1 agosto.