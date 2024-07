Scandalo nella ginnastica giapponese, la capitana Shoko Miyata esclusa dalle Olimpiadi per una sigaretta

È finita ancora prima di iniziare l'Olimpiade di Parigi 2024 per Shoko Miyata. La 19enne, capitana della squadra femminile di ginnastica artistica del Giappone, è stata sorpresa a fumare durante il training camp della nazionale e ha pagato a carissimo prezzo le severe norme contro il tabagismo in vigore nel paese del Sol Levante.

Fumare, per chi non ha compiuto 20 anni, è considerato illecito. Inoltre le sigarette possono essere fumate soltanto nelle smoking area, mentre farlo per strada è considerato un gesto maleducato.

L'atleta ha anche consumato dell'alcol e per queste violazioni è stata rispedita a casa, ma il suo allenatore ha raccontato che lei gli ha confidato tra le lacrime l'enorme tensione a cui era stata sottoposta, implorando le persone di capirla.

L'esclusione di Shoko Miyata, campionessa nazionale in carica e bronzo nella trave ai Mondiali 2022, è pesante per la nazionale giapponese di ginnastica che ora gareggerà con quattro atlete invece di cinque, senza la sua capitana e non sarà più tra le favorite per una medaglie.