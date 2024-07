Andrea Carlino qualificato per Parigi 2024: il torinese si unisce al team olimpico di judo

Si alza ancora l’asticella del record del judo azzurro: con la qualificazione di Andrea Carlino, judoka della categoria 60 kg, l’Italia raggiunge 13 pass individuali su 14 categorie di peso e si prepara a fare la storia ai Giochi di Parigi 2024.

Andrea Carlino, torinese di 27 anni, è il quarto judoka dell'Akiyama di Settimo Torinese a ottenere il pass olimpico. La sua qualificazione non solo sottolinea il suo talento individuale, ma anche l'eccellenza del club Akiyama, che continua a produrre atleti di altissimo livello capaci di competere sul palcoscenico internazionale.

Carlino ha ottenuto il suo posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 grazie alla ‘Reallocated Direct Quota’, come confermato dalla IJF (International Judo Federation) al presidente del Coni, Giovanni Malagò. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha successivamente approvato e trasmesso la

notizia alla Fijlkam, permettendo a Carlino di competere nei 60 kg.

Attualmente al trentaduesimo posto dell'Olympic Ranking, Carlino ha beneficiato dell'esclusione degli atleti russi. Questa decisione è stata presa dal Comitato Esecutivo del CIO, che ha valutato l'effettiva neutralità di ogni atleta in relazione al conflitto in Ucraina. Questo stesso processo ha

permesso anche il ripescaggio di Frank Chamizo.

In origine, 17 atleti russi si erano qualificati per le Olimpiadi nel judo, ridotti a 12 escludendo i doppi nella stessa categoria. Tuttavia, solo 4 di loro hanno ricevuto il nulla osta per partecipare, proposta che è stata respinta dalla Russia, aprendo così la strada alle riallocazioni, una formula diversa dalla quota continentale.

Ecco i 13 atleti italiani che rappresenteranno il nostro Paese ai Giochi di Parigi 2024:

Assunta Scutto - 48 kg

Odette Giuffrida - 52 kg

Veronica Toniolo - 57 kg

Alice Bellandi - 78 kg

Manuel Lombardo - 73 kg

Christian Parlati - 90 kg

Asya Tavano - +78 kg

Antonio Esposito - 81 kg

Gennaro Pirelli - 100 kg

Matteo Piras - 66 kg

Kim Polling - 70 kg

Savita Russo - 63 kg

Andrea Carlino - 60 kg

Con una squadra così numerosa e competitiva, l'Italia del judo si appresta a vivere un'Olimpiade entusiasmante e ricca di aspettative. Ogni atleta ha dimostrato di meritare questo traguardo e ora tutti i riflettori sono puntati su di loro. Parigi 2024 si preannuncia come un evento memorabile per il

judo azzurro, che punta a conquistare medaglie e scrivere nuove pagine di storia.