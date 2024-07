Quasi tutti esauriti i biglietti per le Olimpiadi: ci vogliono 4mila euro per la cerimonia d'apertura

Sarà la Cerimonia di apertura più spettacolare di sempre. Così almeno la presentano gli organizzatori francesi, e obiettivamente se tutto andrà come previsto sarà davvero un avvenimento da ricordare. Niente sfilata all’interno di uno stadio; le Olimpiadi di Parigi si apriranno nella serata di venerdì 26 luglio con le delegazioni a ricevere gli applausi degli spettatori navigando sulla Senna. Un momento storico, e come ogni evento che promette di tracciare un solco indelebile nella storia dello sport non sarà per tutti. I tagliandi “popolari”, quelli da 90 euro, sono esauriti, ma anche quelli da 250 non sono più disponibili sul sito ufficiale di Parigi 2024. A oggi i biglietti per essere presenti dal vivo partono da 500 euro, per arrivare fino ai 2700 delle postazioni più invidiate. Questo solo considerando i biglietti, perché chi vorrà aggiungere alla visione della Cerimonia di apertura anche alcune comodità dovrà disporre di un budget ancora più elevato. Un esempio è il pacchetto hospitality, comprensivo di bevande, cena, intrattenimento e un souvenir dei Giochi, per un costo che va dai 2.900 ai 3.850 euro in base alla postazione e ai benefit richiesti.

La finale dei 100? Quasi 1.000 euro

La situazione non cambia di molto per la Cerimonia di chiusura, questa studiata in modo più classico e prevista allo stadio Saint Denis l’11 agosto. Introvabili i tagliandi da 45 e 250 euro, il più economico attualmente a disposizione costa 600 euro per un posto in curva, il più caro 1600 sui rettilinei.

Fra i biglietti più richiesti ci sono quelli per la serata del 4 agosto, quando si deciderà l’uomo più veloce del pianeta. Il giorno della finale dei 100 metri, gara iconica di ogni Olimpiade, trovare un seggiolino allo stadio Saint Denis costa 295 euro se ci si accontenta dei posti più distanti oppure di quelli a visibilità ridotta in cui, si specifica chiaramente al momento dell’acquisto, non si scorge parte della pista di atletica o degli schermi giganti. Meglio, ma ancora non in posizioni ottimali, i tagliandi da 525 euro, ma per essere sicuri di non perdersi nemmeno un istante della sfida più attesa bisognerà alleggerire la carta di credito di 980 euro. Chi ritiene sia eccessivo deve considerare che in alcune occasioni non basterà neppure avere un conto in banca pesante; per le gare di basket degli Stati Uniti a oggi non esiste la possibilità di acquistare biglietti, così come non sono in vendita quelli per le finali, il momento più atteso del torneo di basket.

Cosa costa poco

Una Olimpiade riservata solo ai possessori delle carte gold? Non proprio, ma di certo chi vuole risparmiare dovrà accontentarsi di assaporare i Giochi seguendo eventi non di prima fascia. Iraq-Ucraina di football in programma a Lione (il calcio si gioca in diverse città della Francia) si può seguire al costo di 15 euro, prezzo simile a quanto si spende per una normale gara di Promozione o Eccellenza italiana, ma più ci si avvicina alla finale più i prezzi salgono. E in questo caso si registra una parità di genere; i costi sono identici sia per la partita maschile che assegnerà l’oro sia per quella femminile. Si parte da 80 euro per i sedili più scomodi, quelli con poco spazio per le gambe, e si arriva fino ai 300 dei posti migliori.

Ma chi si metterà in moto solo all’ultimo momento avrà la possibilità di seguire i Giochi da spettatore? Ammesso di trovare un volo per Parigi e una stanza libera in albergo (anche in questo caso i prezzi sono lievitati), le opportunità sono ridottissime ma esistono. Gli organizzatori ogni giovedì mettono in vendita i tagliandi rimanenti che è possibile trovare su questo sito, ma ovviamente il numero complessivo è sempre più ridotto. Oppure ci si può rivolgere alla piattaforma ufficiale di rivendita in cui privati rimettono a disposizione i biglietti inutilizzati, ma anche in questo caso le opzioni si riducono man mano che si avvicina l’inizio dei Giochi.