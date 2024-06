Savita Russo: 19 anni e un pass per le Olimpiadi di Parigi! 12 i qualificati del judo italiano

L'ufficialità è arrivata: Savita Russo rappresenterà l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 grazie alla quota continentale. Questo traguardo segna il dodicesimo pass individuale per il judo azzurro.

La ragusana, appena diciannovenne, continua a scrivere pagine di successo nella sua giovane carriera. Dopo il bronzo agli Europei senior 2024 di Zagabria e l'oro continentale junior del 2023, la qualificazione olimpica conferma il suo talento a livello internazionale.

Oltre all'importante risultato personale, la qualificazione di Russo porta il judo italiano a un record storico: dodici atleti qualificati individualmente per le Olimpiadi. In particolare, tutte le sette categorie di peso femminili avranno una contendente azzurra: la squadra femminile è al completo!

Diversi fattori si sono allineati permettendo a Savita Russo di ottenere la qualificazione olimpica in quota continentale. Ecco cosa è successo: dopo i Mondiali, Savita occupava la quattordicesima posizione. Tuttavia, lo svedese Nyman, vincendo gli ultimi due Open a Marrakech e in Costa d’Avorio, ha superato la sua connazionale Eriksson, relegandola fuori dalla quota e portando Savita al tredicesimo posto, il primo degli esclusi. Successivamente, una squalifica per doping ha liberato un posto, consentendo così a Savita Russo di ottenere la tanto desiderata qualificazione.

“Sapevamo e speravamo che Savita potesse rientrare con la quota continentale -ha spiegato il capoallenatore femminile dell’Italia Francesco Bruyere- Non era semplice, ma come si dice, la fortuna aiuta gli audaci e questa audacia è fatta di tanto lavoro e sacrifico da parte di questa ragazza, che merita assolutamente questa qualificazione per il percorso di crescita esponenziale che ha avuto in questi ultimi mesi. I complimenti vanno a lei, al suo club e al suo Maestro Maurizio Pelligra che insieme a tutta lo staff della Nazionale non hanno mai smesso di crederci. Sette su sette atlete qualificate è un risultato storico che ci riempie di orgoglio e che aumenta le nostre potenzialità di successo a Parigi.”

Olimpiadi Parigi 2024, Judo: I dodici pass individuali