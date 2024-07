La Senna dopo 100 anni torna balneabile per i Giochi: la Sindaca di Parigi si tuffa per allontanare l'allarme inquinamento

Occhialini, muta e un grande sorriso. Anne Hidalgo, sindaca di Parigi, oggi, mercoledì 17 luglio, si è tuffata nella Senna insieme al prefetto della regione Ile-de-France Marc Guillaume.

Il bagno, avvenuto all'altezza della Bras Marie, tra il quartiere Saint-Paul e l'Ile Saint-Louis, vuole rassicurare in primis gli atleti su come, quando mancano nove giorni all'inizio delle Olimpiadi, sul fatto che è rientrato l'allarme sull'inquinamento del fiume parigino. I test giornalieri sulla qualità dell'acqua effettuati all'inizio di giugno indicavano livelli non sicuri di batteri E. coli, ma sono migliorati di recente. Le gare di triathlon, 30, 31 luglio e 5 agosto, maratona di nuoto, 8 e 9 agosto, paratriathlon, saranno il momento della verità.

Un divieto prefettizio del 1923 vieta il bagno nella Senna ma Anne Hidalgo per mantenere una promessa della sua campagna elettorale vuole lasciare ai parigini e ai turisti come eredità dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 la possibilità di fare il bagno nel fiume più famoso di Francia.

Per questo dal 2016 sono stati investiti 1,4 miliardi di euro per rendere balneabili la Senna e il suo principale affluente, la Marna, potenziando gli impianti di trattamento delle acque reflue, collegando le chiatte alla rete fognaria, raccogliendo i rifiuti plastici.

Se tutto andrà secondo i programmi nell'estate del 2025 i parigini dopo i Giochi potranno nuotare lungo tre tratti della Senna.