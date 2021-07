Olimpiadi di Tokyo, come seguirle in diretta tv e in streaming: le date e gli orari italiani

Meno di 10 giorni e si aprirà ufficialmente la 32esima edizione dei Giochi Olimpici. Dal 23 luglio, data della cerimonia di apertura, all’8 agosto, data della cerimonia di chiusura, gli occhi del mondo saranno puntati su Tokyo. In realtà il clima olimpico si comincerà a respirare già qualche giorno prima, quando inizieranno i tornei di calcio, riservato agli Under 21 (manca purtroppo l’Italia) e di softball.

Nella capitale giapponese verranno disputati la maggior parte degli eventi. Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, non ci sarà il pubblico e sarà un’edizione a porte chiuse. Due delle gare più attese, la marcia e la maratona, si terranno a Sapporo. La gara di surf, al suo debutto olimpico, si disputerà sulla spiaggia di Tsurigasaki, dove ogni anno oltre 600 000 persone si recano per praticare questo meraviglioso sport. Ecco il calendario completo con le date e orari italiani di tutte le sfide.

Tokyo 2020: il programma

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 verranno disputate 339 gare, 31 in più rispetto alle 308 delle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. In totale saranno 33 gli sport e 49 le discipline. Il Cio ha introdotto il karate, l'arrampicata sportiva, il surf e lo skateboard. Ritornano il baseball e il softball, anche in versione femminile.

In totale saranno 384 gli atleti azzurri qualificati per Tokyo (qui trovate l’elenco completo e la loro provenienza). I nostri atleti partono con grandi ambizioni e legittime speranze di medaglia, anche se dovranno fronteggiare un’agguerrita concorrenza. Sono ben 200 le nazioni che manderanno i loro atleti ai Giochi e come sempre questo sarà il vero spettacolo nello spettacolo, quello dell’incontro tra atleti rappresentanti di Paesi e culture diverse, accomunati dal comune amore per lo sport. Gli appassionati potranno seguirli in un intenso programma di gare.

Tokyo 2020: il calendario completo

Mercoledì 21 luglio 2021

Softball: 02:00-10:00;

Calcio: 09:30-15:30.

Giovedì 22 luglio 2021

Softball: 02:00-10:00;

Calcio: 09:30-15:30.

Venerdì 23 luglio 2021

Canottaggio: 01:30-05:10;

Arco: 02:00/04:00;

Cerimonia di Apertura: 13:00-16:00.

Sabato 24 luglio 2021

Canottaggio: 01:30-05:30;

Tiro a segno: 01:30-09:30;

Pallamano: 02:00-05:30;

Tennistavolo: 02:00-05:45;

Beach Volley: 02:00-05:50;

Pallavolo: 02:00-05:50;

Badminton: 02:00-07:30;

Scherma: 02:00-08:40;

Sollevamento Pesi: 02:20-04:30;

Hockey su prato: 02:30-06:45;

Tiro con l'Arco: 02:30-05:05;

Ginnastica Artistica: 03:00-05:30;

Softball: 03:00-09:30;

Taekwondo: 03:00-10:00;

Basket (3x3): 03:15-05:25;

Judo: 03:30-07:30;

Boxe: 04:00-07:30;

Ciclismo: 04:00-11:15;

Tennis: 04:00-13:00;

Pallanuoto: 07:00-09:40;

Calcio: 09:00-15:30;

Nuoto: 12:00-14:30.

Domenica 25 luglio 2021

Surf: 00:00-09:20;

Canottaggio: 01:30-04:10;

Pallamano: 02:00-05:30;

Beach Volley: 02:00-05:50:

Pallavolo: 02:00-05:50;

Skateboard 02:00-06:55;

Tiro a Volo: 02:00-09:00;

Scherma: 02:00-09:20;

Tiro a segno: 02:00-09:30;

Tiro con l'arco: 02:30-04:05;

Ginnastica Artistica: 02:30-06:05;

Hockey su Prato: 02:30-06:45;

Basket: 03:00-05:00;

Tennis da tavolo: 03:00-05:00;

Pallanuoto: 03:00-05:40;

Badminton: 03:00-08:30;

Softball: 03:00-09:30;

Taekwondo: 03:00-10:00;

Basket: 03:15-05:25;

Nuoto: 03:30-05:30;

Judo: 03:30-07:30;

Boxe: 04:00-07:45;

Tennis: 04:00-13:00;

Pesi: 04:50-07:00;

Vela: 05:00-11:00;

Canoa: 06:00-09:45;

Ciclismo: 06:00-10:35;

Pallavolo: 07:20-11:20;

Tuffi: 08:00-09:00;

Calcio: 09:30-15:30;

Equitazione: 10:00-15:00;

Scherma: 11:00-15:20.

Lunedì 26 luglio 2021

Surf: 00:00-10:40;

Triathlon: 00:30-05:50;

Canottaggio: 01:30-03:50;

Rugby a 7: 02:00-05:00;

Pallamano: 02:00-05:30;

Beach Volley: 02:00-05:50;

Pallavolo: 02:00-05:50;

Skateboard: 02:00-06:55;

Scherma: 02:00-09:20;

Tiro a volo: 02:00-10:00;

Tiro con l'arco: 02:30-04:05;

Hockey su prato: 02:30-06:45;

Basket: 03:00-05:00;

Tennis da tavolo: 03:00-06:00;

Badminton: 03:00-08:30;

Softball: 03:00-09:30;

Taekwondo: 03:00-10:00;

Nuoto: 03:30-05:30;

Judo: 03:30-07:30;

Boxe: 04:00-07:45;

Tennis: 04:00-13:00;

Vela: 05:00-11:00;

Pesi: 06:50-09:00;

Pallanuoto: 07:00-09:40;

Canoa slalom: 07:00-09:45;

Pallavolo: 07:20-11:20;

Tennis da tavolo: 07:30-10:30;

Tuffi: 08:00-09:00;

Ciclismo MTB: 08:00-10:00;

Rugby a 7: 09:30-12:30;

Ginnastica artistica: 12:00-15:00.

Martedì 27 luglio 2021

Surf: 00:00-08:00

Triathlon: 00:30-03:00

Canottaggio: 01:30-04:45

Rugby a 7: 02:00-05:00

Pallamano: 02:00-05:30

Beach Volley: 02:00-05:50

Pallavolo: 02:00-05:50

Tiro a segno: 02:00-09:30

Hockey su prato: 02:30-06:45

Tiro con l'arco: 02:30-06:25

Basket: 03:00-05:00

Pallanuoto: 03:00-05:40

Tennis da tavolo: 03:00-06:00

Badminton: 03:00-08:30

Scherma: 03:00-08:50

Taekwondo: 03:00-10:00

Nuoto: 03:30-05:30

Judo: 03:30-07:30

Boxe: 04:00-07:45

Pesi: 04:50-07:00

Vela: 05:00-11:00

Softball: 06:00-08:00

Basket 3x3: 06:00-08:30

Canoa slalom: 07:00-10:00

Tuffi: 08:00-09:00

Ciclismo MTB: 08:00-10:00

Calcio: 10:00-15:30

Equitazione: 10:30-15:40

Ginnastica artistica: 12:45-15:00

Mercoledì 28 luglio 2021

Surf: 01:00-06:00;

Canottaggio: 01:30-04:45;

Beach Volley: 02:00-04:50;

Rugby a 7: 02:00-05:00;

Pallamano: 02:00-05:30;

Pallavolo: 02:00-05:50;

Badminton: 02:00-07:30;

Tiro a volo: 02:00-09:00;

Tiro con l'arco: 02:30-06:25;

Hockey su prato: 02:30-06:55;

Basket: 03:00-05:00;

Tennis da tavolo: 03:00-06:00;

Scherma: 03:00-08:50;

Nuoto: 03:30-05:30;

Judo: 03:30-07:30;

Boxe: 04:00-07:45;

Tennis: 04:00-13:00;

Baseball: 05:00-08:00;

Vela: 05:00-11:00;

Canoa slalom: 06:00-09:45;

Pesi: 06:50-09:00;

Tuffi: 08:00-09:00;

Calcio: 10:00-15:30;

Equitazione: 10:30-14:25;

Ginnastica artistica: 12:15-15:00.

Giovedì 29 luglio 2021

Golf: 00:30-08:30;

Canottaggio: 01:30-04:55;

Beach Volley: 02:00-04:50;

Rugby a 7: 02:00-05:00;

Pallamano: 02:00-05:30;

Tiro a segno: 02:00-05:45;

Pallavolo: 02:00-05:50;

Badminton: 02:00-08:30;

Scherma: 02:00-09:45;

Tiro a volo: 02:00-10:00;

Tiro con l'arco: 02:30-06:25;

Hockey su prato: 02:30-06:45;

Basket: 03:00-05:00;

Ciclismo BMX: 03:00-05:00;

Pallanuoto: 03:00-05:40;

Nuoto: 03:30-05:30;

Judo: 03:30-07:30;

Tennis da tavolo: 04:00-06:00;

Boxe: 04:00-07:10;

Tennis: 04:00-13:00;

Vela: 05:00-11:00;

Canoa slalom: 07:00-09:45;

Scherma: 11:30-14:25;

Baseball: 12:00-15:00;

Ginnastica artistica: 12:50-15:00.

Venerdì 30 luglio 2021

Golf: 00:30-08:30;

Equitazione: 01:00-04:10;

Canottaggio: 02:00-04:10;

Beach volley: 02:00-04:50;

Rugby a 7: 02:00-05:00;

Atletica: 02:00-05:30;

Badminton: 02:00-05:30;

Pallamano: 02:00-05:30;

Pallavolo: 02:00-05:50;

Tiro a segno: 02:00-08:00;

Tiro con l'arco: 02:30-04:15;

Hockey su prato: 02:30-04:45;

Basket: 03:00-05:00;

Ciclismo BMX: 03:00-05:20;

Scherma: 03:00-08:50;

Nuoto: 03:30-05:30;

Judo: 03:30-07:30;

Boxe: 04:00-07:10;

Baseball: 05:00-08:00;

Judo: 03:30-07:30;

Vela: 05:00-11:00;

Tennis: 05:00-13:00;

Ginnastica trampolino: 06:00-08:25;

Canoa slalom: 07:00-10:00;

Tuffi: 08:00-10:30;

Calcio: 10:00-16:00;

Equitazione: 10:30-13:55;

Sabato 31 luglio 2021

Golf: 00:30-08:30;

Equitazione: 01:00-04:10;

Triathlon: 01:30-03:30;

Beach volley: 02:00-04:50;

Atletica: 02:00-05:00;

Rugby a 7: 02:00-05:00;

Pallamano: 02:00-05:30;

Pallavolo: 02:00-05:50;

Badminton: 02:00-09:00;

Tiro con l'arco: 02:30-04:15;

Hockey su prato: 02:30-06:45;

Basket: 03:00-05:00;

Pallanuoto: 03:00-05:40;

Scherma: 03:00-08:50;

Ciclismo BMX: 03:10-05:20;

Nuoto: 03:30-05:30;

Judo: 03:30-07:30;

Boxe: 04:00-06:55;

Pesi: 04:50-07:00;

Baseball: 05:00-08:00;

Tiro a segno: 05:00-10:10;

Vela: 05:00-11:00;

Tennis: 05:00-13:00;

Ginnastica trampolino: 06:00-08:25;

Tuffi: 08:00-09:30;

Calcio: 10:00-16:00;

Scherma: 11:30-13:35;

Atletica: 12:00-14:55;

Baseball: 12:00-15:00;

Domenica 1 agosto 2021

Atletica: 23:00-05:00;

Golf: 03:00-09:00;

Equitazione: 01:30-04:55;

Tiro a segno: 01:30-06:15;

Beach volley: 02:00-03:50;

Pallamano: 02:00-05:30;

Pallavolo: 02:00-05:00;

Scherma: 02:00-09:30;

Hockey su prato: 02:30-06:45;

Basket: 03:00-05:00;

Tennis da tavolo: 03:00-06:00;

Ciclismo BMX: 03:10-05:45;

Nuoto: 03:30-05:30;

Lotta: 04:00-06:00;

Boxe: 04:00-06:40;

Baseball: 05:00-08:00;

Vela: 05:00-11:00;

Tennis: 05:00-13:00;

Badminton: 06:00-09:00;

Pesi: 06:50-09:00;

Pallanuoto: 07:00-09:40;

Ginnastica artistica: 10:00-13:00;

Scherma: 11:30-14:15.

Lunedì 2 agosto 2021

Tiro a segno: 01:30-11:00;

Beach volley: 02:00-03:50;

Atletica: 02:00-04:55;

Pallamano: 02:00-05:30;

Pallavolo: 02:00-05:50;

Canoa sprint: 02:30-06:00;

Hockey su prato: 02:30-06:45;

Basket: 03:00-05:00;

Pallanuoto: 03:00-05:40;

Tennis da tavolo: 03:00-06:00;

Lotta: 04:00-06:30;

Pesi: 04:50-07:00;

Baseball: 05:00-08:00;

Vela: 05:00-11:00;

Badminton: 06:00-08:30;

Tuffi: 08:00-10:30;

Ciclismo pista: 08:30-11:30;

Ginnastica artistica: 10:00-12:15;

Calcio: 10:00-13:00;

Equitazione: 10:00-15:25;

Nuoto sincro: 12:30-14:30.

Martedì 3 agosto 2021

Beach Volley: 02:00-03:50;

Pallavolo: 02:00-04:00;

Beach volley: 02:00-03:50;

Atletica: 02:00-05:35;

Pallamano: 02:30-04:30;

Canoa sprint: 02:30-06:00;

Tuffi: 03:00-04:30;

Basket: 03:00-05:00;

Tennis da tavolo: 03:00-06:00;

Hockey su prato: 03:30-05:15;

Lotta: 04:00-06:30;

Boxe: 04:00-06:35;

Pallavolo: 06:00-08:00;

Pesi: 06:50-09:00;

Pallanuoto: 07:00-09:40;

Vela: 07:30-09:50;

Ciclismo su pista: 08:30-11:10;

Ginnastica artistica: 10:00-12:15;

Calcio: 10:00-13:00;

Arrampicata: 10:00-15:40;

Atletica: 12:00-14:55;

Baseball: 12:00-15:00;

Equitazione: 12:00-15:45;

Nuoto sincro: 12:30-14:00.

Mercoledì 4 agosto 2021

Nuoto fondo: 00:00-03:00;

Golf: 00:30-08:30;

Beach volley: 02:00-03:50;

Pallavolo: 02:00-04:00;

Atletica: 02:00-05:15;

Skateboard: 02:00-06:45;

Pallamano: 02:30-04:30;

Canoa sprint: 02:30-06:00;

Basket: 03:00-05:00;

Tennis da tavolo: 03:00-:05:00;

Hockey su prato: 03:30-05:15;

Lotta: 04:00-06:30;

Baseball: 05:00-08:00;

Vela: 07:30-09:50;

Tuffi: 08:00-10:30;

Ciclismo su pista: 08:30-12:00;

Arrampicata: 10:00-15:40;

Atletica: 11:30-15:00;

Equitazione: 12:00-14:40;

Baseball: 12:00-15:00;

Nuoto sincro: 12:30-14:00.

Giovedì 5 agosto 2021

Nuoto fondo: 00:00-03:00;

Golf: 00:30-08:30;

Beach volley: 02:00-03:50;

Skateboard: 02:00-06:45;

Atletica: 02:00-07:50;

Canoa sprint: 02:30-06:05;

Tuffi: 03:00-04:30;

Karate: 03:00-07:35;

Hockey su prato: 03:30-05:15;

Lotta: 04:00-06:30;

Tennis da tavolo: 04:00-07:00;

Pallavolo: 06:00-08:00;

Pentathlon moderno: 06:00-12:30;

Basket: 06:15-08:15;

Pugilato: 07:00-09:05;

Pallanuoto: 07:00-09:40;

Tuffi: 08:00-09:30;

Ciclismo su pista: 08:30-15:50;

Atletica: 09:00-11:05;

Pallamano: 10:00-12:00;

Calcio: 10:00-13:00;

Arrampicata: 10:30-15:20;

Venerdì 6 agosto 2021

Atletica: 23:00-00:35;

Golf: 00:30-08:30;

Canoa sprint: 02:30-04:40;

Beach volley: 03:00-05:50;

Karate: 03:00-07:35;

Ginnastica ritmica: 03:20-06:15;

Hockey su prato: 03:30-05:15;

Lotta: 04:00-06:30;

Calcio: 04:00-07:00;

Tennis da tavolo: 04:00-07:00;

Pallavolo: 06:00-08:00;

Basket: 06:15-08:15;

Boxe: 07:00-08:35;

Pallanuoto: 07:00-09:40;

Pentathlon moderno: 07:30-13:30;

Tuffi: 08:00-10:30;

Ciclismo su pista: 08:30-12:15;

Pallamano: 10:00-12:00;

Arrampicata: 10:30-15:20;

Equitazione: 12:00-15:05;

Nuoto sincro: 12:30-14:30.

Sabato 7 agosto 2021

Atletica: 22:30-03:00;

Golf: 00:30-08:30;

Pallanuoto: 02:30-05:10;

Canoa sprint: 02:30-05:50;

Tuffi: 03:00-04:30;

Ginnastica ritmica: 03:00-05:40;

Beach volley: 03:00-05:50;

Basket: 04:30-06:30;

Baseball: 05:00-08:00;

Pallavolo: 06:30-08:30;

Pallanuoto: 06:40-08:00;

Boxe: 07:00-09:00;

Karate: 07:00-13:15;

Pentathlon: 07:30-13:30;

Tuffi: 08:00-09:30;

Ginnastica ritmica: 08:20-10:50;

Ciclismo su pista: 08:30-11:25;

Pallamano: 10:00-12:00;

Calcio: 10:30-13:30;

Lotta: 11:45-15:00;

Equitazione: 12:00-14:20;

Nuoto sincro: 12:30-14:00.

Domenica 8 agosto 2021

Atletica: 23:00-01:45;

Pallavolo: 02:00-04:00;

Pallanuoto: 02:30-05:10;

Ciclismo su pista: 03:00-06:15;

Ginnastica ritmica: 04:00-05:45;

Pallamano: 04:00-06:00;

Basket: 04:30-07:00;

Boxe: 07:00-09:00.

Tokyo 2020: dove seguire le Olimpiadi 2021 in tv

I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 saranno trasmessi in esclusiva da Discovery che trasmetterà, attraverso 30 canali, tutti i 339 eventi e le e le 48 discipline in streaming su discovery plus e su Eurosport Player. Chi si iscriverà a discovery+ dal 19 luglio al 1 agosto godrà di 3 giorni di prova gratuita e, oltre alla sottoscrizione mensile, potrà optare per 12 mesi di abbonamento al prezzo di 29,99 euro.

Su Timvision, in qualità di partner di Discovery, sarà disponibile l'intera programmazione. Sarà messo a disposizione, inoltre, il canale Eurosport 4K che trasmetterà i contenuti in UltraHD. Una copertura ad altissima risoluzione dei Giochi Olimpici, offrendo una selezione degli eventi più importanti. Sul Nove, il canale televisivo in chiaro del gruppo Discovery, ogni sera, in seconda serata, ci sarà una finestra sui Giochi.

La Rai seguirà gli avvenimenti principali con 200 ore live su Rai 2 che sarà la Rete Olimpica e darà amplio spazio alle imprese degli azzurri.Non ci sarà, però, lo streaming su Raiplay vista l'esclusiva di Discovery.

I due canali presenti sulla piattaforma Sky di Eurosport non trasmetteranno i giochi che potranno, invece, essere visti dagli abbonati DAZN, che trasmetterà una sintesi dei maggiori avvenimenti su Eurosport 1 e Eurosport 2 o su Fastweb, dove i Giochi Olimpici saranno offerti gratuitamente grazie all'intesa siglata con Discovery. L'accordo prevede tre mesi di discovery+ per tutti gli abbonati fibra e mobile.

Grazie all'accordo raggiunto dal 1 giugno, inoltre, gli utenti Amazon Prime Video potranno seguire tutte le 3.000 ore di programmazione, scegliendo di abbonarsi a discovery+ direttamente attraverso la piattaforma Prime Video.