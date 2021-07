Olimpiadi in tv, ecco gli italiani in gara oggi venerdì 30 luglio: dove seguirli in diretta e in streaming

Tutti gli appuntamenti da non perdere della settima giornata olimpica. Sarà il primo giorno dell'atletica, la regina dei Giochi

La sesta giornata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ha nuovamente sorriso ai colori azzurri. Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d'argento negli 800 stile libero, rivelandosi più forte della mononucleosi che ne aveva debilitato le condizioni fisiche nelle ultime settimane.

Valentina Rodini e Federica Cesarini hanno vinto una bellissima medaglia d'oro nel canottaggio, categoria doppio pesi leggeri. Una medaglia storica, la prima nel canottaggio azzurro femminile. Stefano Oppo e Pietro Ruta hanno impreziosito la giornata portando un altro equipaggio italiano, il doppio pesi leggeri, a conquistare il bronzo olimpico.

Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini e Erica Cipressa hanno centrato la medaglia di bronzo nel fioretto donne, battendo 45-23 gli Stati Uniti.

Olimpiadi, 30 luglio: il programma

Domani, venerdì 30 luglio, a Tokyo 2020 entrerà in scena la regina dei Giochi, l'Atletica. Nella notte sarà impegnato Gianmarco Tamberi, che dovrà centrare la qualificazione per la finale di domenica 1 agosto nel salto in alto.

Occhi puntati sulla prima finale che assegna medaglia. Nei 10 mila metri maschili le nostre speranze sono riposte in Yemaneberhan Crippa, bronzo europeo dei 10 mila metri. Un suo podio, però, sarebbe una vera e propria impresa.

Nel tiro con l'arco Lucilla Boari, negli ottavi di finale, dovrà superare l'insidioso ostacolo rappresentato dalla bielorussa Marusava. Giovanni De Gennaro, autore del secondo miglior tempo nelle qualificazioni della canoa slalom (K1 maschile) sarà impegnato in finale. Marco Fichera, Enrico Garozzo e Andrea Santarelli (riserva Gabriele Cimini) dovranno superare la Russia nei quarti di finale della spada maschile. A loro affidiamo le nostre possibilità di medaglia. Scenderanno in campo anche le nostre squadre di beach volley e la nazionale maschile di pallavolo che affronterà l'Iran. Ecco gli azzurri impegnati, disciplina per disciplina.

00:30 - 08:30 Golf: Guido Migliorizzi, Renato Paratore;

01:30 - 04:00 Sport Equestri Completo / Dressage individuale e a squadre 1 giorno sessione 1: Susanna Bordone/Vittoria Paninozzon/Arianna Schivo;

02:00 - 04:50 Beach Volley Fase a gironi U/D: Adrian Ignacio Carambula Raurich Enrico Rossi;

02:15 - 02:33 Canottaggio Singolo / U Finale B Sea Forest Waterway: Gennaro Di Mauro;

02:15 - 05:30 Atletica Alto U - Qualificazioni Olympic Stadium:Stefano Sottile Gianmarco Tamberi;

02:30 - 04:15 Tiro con l'arco Ottavi Individuale D Yumenoshima Park Archery Field: Lucilla Boardi;

02:30 - 05:30 Atletica 3000m siepi U - Qualificazioni Olympic Stadium: Ahmed Abdelwahedosama Zoghlamiala Zoghlami;

02:45 - 05:30 Atletica Disco U - Qualificazioni Olympic Stadium: Giovanni Faloci;

03:25 - 05:30 Atletica 800m D - Qualificazioni Olympic Stadium: Elena Bellò;

04:00 - 07:10 Pugilato Ottavi 57-60 kg D Kokugikan Arena: Rebecca Nicoli;

04:25 - 05:30 Atletica 400m ostacoli U - Qualificazioni Olympic Stadium: Alessandro Sibilio;

04:25 - 08:20 Scherma Quarti Spada a squadre U: Makuhari Messe Hall B, Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli;

04:35 - 05:25 Nuoto Semifinali 200m dorso D Tokyo Aquatics Centre: Margherita Panziera;

05:00 - 11:00 Vela 470 D Enoshima Yacht Harbour: Elena Bertabianca Caruso;

05:00 - 11:00 Vela Laser Radial D Enoshima Yacht Harbour Silvia Zennaro;

05:00 - 11:00 Vela 470 U Enoshima Yacht Harbour,Giulio Calabrò Giacomo Ferrari;

05:15 - 05:30 Atletica 100m D - Qualificazioni: Olympic Stadium: Anna Bonrgiorni, Vittoria Fontana;

07:00 - 09:00 Canoa Semifinale K1 Slalom U Kasai Canoe Slalom Centre: Giovanni De Gennaro;

08:00 - 10:50 Beach Volley Fase a gironi U/D Shiokaze Park: Daniele Lupo/Paolo Nicolai;

12:00 - 14:00 Atletica 5000m D - Qualificazioni Olympic Stadium, Nadia Battocletti;

12:05 - 14:00 Atletica Triplo D - Qualificazioni Olympic Stadium, Dariya Derkach;

12:23 - 12:48 Nuoto Batterie 50m stile libero D Tokyo Aquatics Centre Santo: Condorelli/Lorenzo Zazzeri;

12:40 - 14:25 Pallavolo Italia-Iran / Gruppo A U Ariake Arena: Simone Anzani, Massimo Colaci, Gianluca Galassi, Simone Giannelli, Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Matteo Piano, Riccardo Sbertoli, Luca Vettori, Ivan Zaytsev;

12:48 - 13:40 Nuoto Batterie 1500m stile libero U Tokyo Aquatics Centre: Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri;

13:00 - 13:30 Atletica Staffetta 4x400m Mista - Qualificazioni Olympic Stadium: Vladimir Aceti, Giancarla Dimich Trevisan, Brayan Lopez, Alice Mangione;

13:00 - 15:50 Beach Volley Fase a gironi U/D Shiokaze Park Marta Menegatti/Viktoria Orsi Toth;

13:30 - 14:00 Atletica 10.000m U - Finale Olympic Stadium: Yemaneberham Crippa.

Qui trovate il programma e tutte le informazioni su come seguire Tokyo 2020 in diretta tv e in streaming;

Qui trovate tutte le informazioni sulla copertura olimpica da parte della Rai