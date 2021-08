Tokyo 2020, Conyedo bronzo nella lotta: medaglia numero 39 per l'Italia

L'atleta azzurro sul podio dopo avere battuto in finale il turco Karadeniz per 6-2 nella libera, categoria fino a 97 kg

L’Italia si porta a casa un’altra medaglia alle Olimpiadi di Tokyo: il campione azzurro Abraham Conyedo ha vinto il bronzo nella finale di lotta libera maschile -97 kg, disputata contro il turco Suleyman Karadeniz.

L'atleta italo-cubano 27enne ha superato in rimonta Karadeniz vincendo per 6 a 2, con un parziale finale di 6-0 dopo i primi punti messi a segno dall'avversario, capolvolgendo il risultato negli ultimi 30 minuti. Per l’Italia è la medaglia numero 39 vinta ai Giochi giapponesi, un record mai registrato prima.

Abraham Conyedo, chi è il campione azzurro di lotta

Nato a Cuba nell’ottobre del 1993, Conyedo è naturalizzato italiano. Nel 2019 il consiglio dei Ministri, su proposta dalle ministra Lamorgese, gli ha conferito la cittadinanza italiana per meriti speciali proprio per i successi ottenuti nello sport.

Conyedo è specializzato nella lotta libera, una delle due discipline di lotta alle Olimpiadi insieme con quella greco-romana. Nel 2010, a 17 anni, sotto la bandiera del Paese d’origine ha vinto l’oro nella prima edizione dei Giochi Olimpici Giovanili di Singapore nel 2010, e anche i Giochi Panamericani 2015. Con il tricolore sul petto si è messo al collo due bronzi, uno Mondiale e uno Europeo.

Si è qualificato alle Olimpiadi di Tokyo partecipando al torneo preolimpico mondiale di Sofia 2021 e battendo il bulgaro Ahmed Bataev in semifinale.