Tiro a volo: la Perilli è terza, San Marino in festa per il primo storico bronzo

A Tokyo 2020 dalla fossa olimpica arriva la prima medaglia per la Repubblica del Titano

Alessandra Perilli conquista la medaglia di bronzo nella fossa olimpica (trap) e regala la prima gioia olimpica alla piccola San Marino. Una giornata che sarà indimenticabile per la Repubblica del Titano, che con meno di 34 mila abitanti è il Paese con meno residenti tra tutti quelli del Cio. La prima partecipazione degli atleti di San Marino risale alle Olimpiadi di Roma 1960. Non avevano mai provato la gioia di salire sul podio.

La Perilli ha 32 anni ed è nata a Rimini. Faceva parte delle giovanili azzurre prima di scegliere di rappresentare San Marino, dato che la mamma è una cittadina di questa piccolissima Repubblica che confina con l’Emilia Romagna e le Marche.

Tokyo 2020: Alessandra Perilli bronzo per San Marino

Alessandra Perilli è la portabandiera di San Marino e grazie alla medaglia ottenuta oggi si è rifatta dalla delusione di Londra 2012, quando chiuse al quarto posto. Nella combattuta gara di oggi si è piazzata alle spalle della slovacca Rehak Stefecekova e della statunitense Kyle Browning. In finale anche l'Italia con Silvana Stanco, quinta.

“Sono felicissima, ma ho un pizzico di rammarico perché questa finale avrebbe anche potuto andare meglio. Però va bene, è la prima medaglia di San Marino, e ora lì non so cosa succederà. Sono un'eroina? Non esageriamo", ha dichiarato all’ANSA.

Il Segretario di Stato per lo Sport in carica della Repubblica di San Marino, Teodoro Lonfernini , dopo la medaglia di bronzo di Alessandra Perilli nel tiro a volo nel trap, ha dichiarato: "Dietro questa medaglia c'è il lavoro di una programmazione fatta dal comitato olimpico e dalla politica sportiva, un impegno che vede ripagati gli sforzi con la prima medaglia olimpica nella storia, dal 1960 con la prima partecipazione a Roma, e dal 1959 quando venne istituito il comitato olimpico sammarinese. Oggi ogni sammarinese è a Tokyo attorno Alessandra Perilli e non vede l'ora di poterla riabbracciare al suo ritorno".

San Marino, grazie all’impresa di Alessandra Perilli, è balzata immediatamente tra i topic-trend su Twitter.