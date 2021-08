Palmisano, l'oro dei record: eguagliato il più alto numero di medaglie della storia

Una grande impresa per la nostra marciatrice. L'Italia sale a quota 36 medaglie complessivi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed eguaglia il suo record assoluto

Prima di tagliare il traguardo ha avuto tutto il tempo per indossare il tricolore. Ha voluto vincere così Antonella Palmisano. É stato il coronamento di un'impresa che le è valsa la medaglia d'oro nella 20 chilometri alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

La sua marcia trionfale con il tricolore, però. è durata però pochi metri. Il laccio della bandiera che aveva al collo si è rotto e dopo essersi voltata per un indietro, Antonella Palmisano (foto: fermo immagine da video) ha proseguito la sua marcia. All'arrivo ha abbracciato in lacrime uno dei tecnici azzurri, ha ripreso la bandiera e l'ha di nuovo indossato.

Jacobs, Tortu, Desalu e Patta: appuntamento con la storia

Dopo Massimo Stano, grazie alla sua impresa, Italia è oro anche nella prova femminile dei 20 km di marcia. Anche Antonella Palmisano è pugliese. L'Italia, per la prima volta, ha vinto l'oro nella marcia con uomini e donne nella stessa Olimpiade. Quella di 'Nelly' è stata una prestazione fantastica, compiuta in 1 ora 29'12 sulle stradine di Sapporo.

"La scia di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, e poi anche la vittoria degli Europei di calcioi: per l'Italia è un momento magico". Queste le sue prime parole a RaiSport: "Le vittorie di Jacobs e Tamberi - ha aggiunto Antonella Palmisano - mi hanno fatto venire i brividi e mi hanno dato una grande carica".

Antonella Palmisano fa quello che avrebbe fatto ognuno di noi dopo la vittoria di un oro Olimpico:



Cantare 'Po-po-po' con il tricolore sulle spalle! Antonella una di noi ????#Athletics | #Palmisano | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #HomeOfTheOlympic pic.twitter.com/0GRv1Z2zGu — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 6, 2021

Per lei è stato il modo migliore per festeggiare il suo 30esimo compleanno che era proprio oggi. Il 6 agosto resterà una data memorabile. La Palmisano ha preceduto la colombiana Sandra Lorena Arenas (1h29'37) e la cinese Hong Liu (1h29'57): per la marcia italiana al femminile si tratta della seconda medaglia a cinque cerchi dopo il bronzo di Elisa Rigaudo a Pechino 2008.

Con l'oro di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, l'Italia sale a quota 36 medaglie complessive alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed eguaglia il suo record assoluto, che era stato raggiunto a Los Angeles 1932 e a Roma 1960.

Tokyo 2020, Italia: le medaglie