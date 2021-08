Bebe Vio trascina l'Italia nel fioretto a squadre: medaglia d'argento

Le azzurre sono state sconfitte in finale dalla Cina per 45 a 41

Il team azzurro composto da Bebe Vio, Ionela Andreea Mogos e Loredana Trigilia ha conquistato la medaglia d'argento nel fioretto a squadre femminile durante le Paralimpiadi in corso a Tokyo. Le azzurre cedono in finale per 45-41 alla Cina.

Un'altra grande soddisfazione olimpica per Bebe Vio dopo l'oro nel fioretto conquistato ieri dopo aver battuto in finale proprio l'atleta cinese Jingjing Zhou.