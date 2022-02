Olimpiadi invernali, Arianna Fontana argento nei 1500 short track: è l’italiana più medagliata di sempre

Nella finale dei 1500 donne grande argento per Arianna Fontana. Oro alla coreana Choi, bronzo all’olandese Schulting. Fontana conquista la 15esima medaglia per l’Italia in questa edizione dei giochi e centra la sua undicesima medaglia olimpica, superando Stefania Belmondo e diventando l’atleta italiana che ha conquistato più medaglia ai giochi olimpici invernali.

Pechino 2022: le medaglie dell'Italia