Olimpiadi, impresa Federica Brignone nella combinata alpina: è medaglia di bronzo

Federica Brignone ha conquistato la medaglia di bronzo nella combinata olimpica di sci alpino a Pechino. Ottava dopo la discesa libera, l’atleta valdostana è stata autrice di una grande rimonta, recuperando fino al podio nello slalom speciale. La medaglia d’oro è stata conquistata dalla svizzera Michelle Gisin, argento all’altra elvetica Wendy Holdener.

Per la carabiniera è la terza medaglia olimpica dopo il bronzo conquistato in gigante a Pyeongchang 2018 e l’argento in gigante a Pechino 2022. Salgono a 16 le medaglie italiane a Pechino 2022, due ori, sette argenti e sette bronzi.

La giornata è stata ancora una volta amara per la statunitense Mikaela Shiffrin che è uscita nello slalom. La stella statunitense che, alla vigilia di questi Giochi, puntava a conquistare cinque medaglie, è ancora a zero. Le resta soltanto una possibilità, il team event che si disputerà sabato 19 febbraio alle ore 11. L'Italia sarà rappresentata da Brignone, Bassino, Vinatzer e De Aliprandini.

