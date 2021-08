Nuoto, bronzo per l'Italia nella staffetta 4x100 mista maschile

Arriva un'altra medaglia di bronzo per l'Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: gli atleti azzurri hanno conquistato il terzo posto nella staffetta 4x100 mista maschile. Peccato invece per Gregorio Paltrinieri, che invece ha chiuso in quarta posizione la gara di 1500 stile libero.

Italia, bronzo nella staffetta 4x100 mista maschile

Gli azzurri Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi hanno chiuso con il crono di 3'29"17 nuovo record italiano. Oro agli Usa con il nuovo record del mondo (3'26"78) e argento alla Gran Bretagna che migliora il record europeo (3'27"51).

Paltrinieri solo quarto nei 1500 stile libero

Gregorio Paltrinieri non è invece andato a medaglia nei 1500 stile libero. L'azzurro ha chiuso in quarta posizione. Oro allo statunitense Robert Finke, argento all'ucraino Mykhailo Romanciuk, e bronzo al tedesco Florian Weelbrock. "Ero stanchissimo, a metà gara ero distrutto. Il tempo che ho fatto non è da me, ma lo sport è anche questo: arrivare nel modo giusto al momento giusto", ha affermato l'azzurro alla Rai.

"Stamattina sono arrivate notizie molto buone dal nuoto. Dopo la strepitosa medaglia nella 4x100 stile libero è arrivato anche questo bronzo nella 4x100 mista, termometro della forza di una squadra molto eclettica. Faccio i complimenti ai ragazzi e alla federazione, davvero un ottimo lavoro: andare oltre era impossibile, Australia e Stati Uniti hanno stradominato il medagliere del nuoto", ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò.