Due casi di covid nel villaggio olimpico: sono atleti sudafricani, a Tokyo cresce la paura

A 5 giorni dall'inizio delle olimpiadi sono 15 i casi accertati tra le delegazioni arrivate in Giappone. Gli ultimi sono due calciatori e un funzionario della squadra sudafricana, nazione dove si è sviluppata una delle mutazioni più preoccupanti del Covid-19. Positivo anche un membro del comitato olimpico internazionale il sudcoreano Seung Min Ryu.

A cinque giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo si susseguono i casi di atleti o membri dello staf delle squadre olimpiche che risultano positivi ai test anti covid al momento dell'ingresso nel villaggio olimpico. È proprio il cuore dell'Olimpiade il sorvegliato speciale: progettato per ospitare 17mila persone ospiterà all'inizio di agosto - nel momento di massima affluenza - 6700 persone.

Dal primo luglio ad oggi sono 15 i casi accertati, gli ultimi 2 calciatori e un funzionario della squadra di calcio sudafricana, nazione dove si è sviluppata una delle mutazioni più preoccupanti del Covid-19. Positivo anche un membro del comitato olimpico internazionale il sudcoreano Seung Min Ryu.

A cinque giorni dall'apertura dei Giochi i casi stanno aumentando e cresce la preoccupazione in vista dell'inizio delle competizioni. Il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, ha chiesto ai giapponesi di "accogliere e sostenere i partecipanti" alle Olimpiadi nonostante siano preoccupati per la situazione sanitaria: il Giappone relativamente risparmiato dalle prime ondate di Covid-19 sta facendo fronte a una ripresa dell'epidemia, con 1.410 casi positivi registrati a Tokyo sabato. Anche per questo motivo le gare delle olimpiadi si svolgeranno senza pubblico.