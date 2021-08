Tokyo 2020, la cerimonia di chiusura: dove seguirla in diretta tv

Sono state delle Olimpiadi da sogno per l’Italia. Domenica 8 agosto è tempo di festeggiare questa edizione che resterà nei cuori di tutti noi. A portare la bandiera in questa cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 sarà Marcell Jacobs, il trionfatore dei 100 metri che ha bissato il suo sorprendente risultato conquistando insieme ai compagni della staffetta l'oro nella 4x100.

Lo hanno deciso il presidente del Coni, Giovanni Malagò, insieme al capo missione, Carlo Mornati.

L’uomo più veloce del mondo avrà l’onore di rappresentare i successi ottenuti da questa grandiosa spedizione dell’Italia Team. Era la più numerosa, è anche diventata la più vincente. L’Italia ha conquistato dieci ori e 38 medaglie. Tokyo 2020 è l’edizione dei record. Sono stati superati i trionfi ottenuti a Los Angeles 1932 e Roma 1960.

Tokyo 2020, cerimonia di chiusura: l'orario in tv

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2020 è in programma domenica 8 agosto alle ore 13 ora italiana, le 20 orario giapponese. Non ci sarà il pubblico ma sicuramente non mancheranno le emozioni degli atleti. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery + ed EuroSport Player e su Rai 2.