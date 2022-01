Cerimonia apertura Olimpiadi invernali Pechino 2022: dove vederla in tv e in diretta streaming

Dopo le emozioni che ci hanno regalato quest'estate le Olimpiadi estive a Tokyo, l'Italia a pochi mesi di distanza è nuovamente pronta a vivere il grande fascino della rassegna a cinque cerchi.

Questa volta saranno la neve e il ghiaccio a essere protagonisti con gli atleti che dai 5 continenti saranno pronti a sfidarsi per la gloria delle medaglie. Qui vedremo dove sarà possibile seguire la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in diretta e in streaming.

Olimpiadi Pechino 2022: il programma

A causa del Covid e della variane Omicron, altamente contagiosa nello stato cinese, soltanto un numero limitato di spettatori potrà assistere alle gare. Il protocollo per prevenire la diffusione del virus ai Giochi di Pechino è molto rigido e non sono ammessi spettatori stranieri, tranne i residenti in Cina che rientrano nei requisiti richiesti.

I Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, che andranno in scena dal 4 al 20 febbraio, saranno inaugurati venerdì 4 febbraio quando si svolgerà la cerimonia di apertura. Per prevenire i rischi di infezione da Covid-19 sono state costruite recinzioni e barriere di isolamento per creare le bolle dove saranno isolati atleti, delegazioni e media per tutta la durata dei giochi olimpici e paralimpici.

La portabandiera dell'Italia, nella cerimonia di apertura, sarà la snowboarder Michela Moioli che sarà in testa alla delegazione azzurra che conta 118 atleti. Sarà lei a sostituire Sofia Goggia, inizialmente designata per questo ruolo, che è stata costretta a rinunciare a causa della brutta caduta a Cortina. La campionessa bergamasca cercherà in tutti i modi di recuperare per poter difendere il titolo nella discesa libera, conquistato 4 anni fa in Corea del Sud, nella gara in programma martedì 15 febbraio.

L'Italia punta a migliorare il numero di medaglie conquistate nell'ultima edizione in Corea del Sud quando vennero festeggiate dieci medaglie di cui 3 d'oro.

Cerimonia apertura olimpiadi Pechino 2022: dove vederla in tv

Gli spettatori potranno seguire in diretta la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Pechino in chiaro su Raidue a partire dalle 12.55 ora italiana.

La 24esima edizione dei Giochi olimpici invernali sarà trasmessa anche su Discovery+, Dazn, Amazon Prime Video Channels, Eurosport App, Now e via satellite sui canali Eurosport di Sky.