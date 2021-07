Ciclismo, domani è il grande giorno: l’Italia sogna l'oro di Nibali

La prova in linea maschile è in programma sabato 24 luglio, il giorno dopo la cerimonia di apertura. La diretta tv e streaming

Dopo lo spettacolo della cerimonia di apertura, le gare di Tokyo 2020 prenderanno ufficialmente il via con uno degli appuntamenti più attesi. Domani, sabato 24 luglio, si svolgerà la prova in linea maschile che aprirà ufficialmente le prove olimpiche per il ciclismo, assegnando la prima ambitissima medaglia d’oro.

L'Italia, con il quintetto scelto dal ct Davide Cassani (qui trovate i convocati), dove spicca il nome di Vincenzo Nibali, è chiamata a dare battaglia in una prova che sarà molto selettiva, su un tracciato di 234 km e 4865 metri di dislivello.

Vincenzo Nibali sogna di rifarsi dalla caduta che nel 2016 gli impedì di conquistare la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio. Lo Squalo dello Stretto, però, dovrà vedersela con un'agguerrita concorrenza. I pronostici della vigilia indicano come molto accreditate le nazionali di Belgio e Slovenia. I primi potranno contare su Wout Van Aert e Remco Evenepoel, mentre i secondi schiereranno il vincitore del Tour de France, Tadej Pogacar e Primoz Roglic.

Sarà una corsa dura e selettiva, per le difficoltà del percorso e per il grande caldo. La partenza è fissata per domani mattina alle 4 e si arriverà alle ore 11 (ora italiana).

Tokyo 2020, Ciclismo su strada: il calendario

Poi il calendario del ciclismo su strada delle Olimpiadi di Tokyo 2020 entrerà nel vivo. Domenica 25 luglio verrà disputata la prova in linea femminile, il cui arrivo è previsto intorno alle 10.30. Mercoledì 28 luglio, alle ore 4.30 si disputerà la cronometro femminile, mentre sempre mercoledì 28, alle ore 7.00 si disputerà la cronometro maschile dove il grande favorito è l’azzurro Filippo Ganna, che si presenta da campione del mondo dopo la vittoria ottenuta nella cronometro a Imola nel 2020.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming su Discovery+ (che è visibile anche sulle piattaforme TIMvision, Amazon Prime e Fastweb) ed Eurosport Player (visibile anche sulla piattaforma DAZN).

La prova in linea maschile di ciclismo su strada sarà trasmessa anche sulla Rai, sulla Rete Olimpica, Rai 2, a partire dalle 13.

Qui trovate il programma e tutte le informazioni su come seguire Tokyo 2020 in diretta tv e in streaming;

Qui trovate tutte le informazioni sulla copertura olimpica da parte della Rai