Olimpiadi invernali 2022 Curling doppio misto Italia-Norvegia: dove vederla in tv e in streaming

Mosaner-Constantini. La coppia italiana nel doppio misto scrive la storia grazie alla vittoria ottenuta oggi, lunedì 7 febbraio per 8-4 contro la Svezia all'Ice Cube di Pechino. I nostri portacolori sono imbattuti dai round robin dove avevano già sconfitto gli svedesi, un duo forte e di grande tradizione.

Grazie al successo odierno Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno conquistato l’accesso alla finale per il primo e il secondo posto che si disputerà domani. Giocheranno per la medaglia d’oro contro la Norvegia che nell’altra semifinale in programma oggi ha superato la Gran Bretagna. Qui trovate gli orari per non perdere quest’avvincente finale che è già nella storia del curling, uno sport sempre più seguito dagli appassionati.

Pechino 2022 curling doppio misto finale Italia-Norvegia: dove vederla in tv e in streaming

martedì 8 febbraio: 13.05 Italia-Norvegia

La finale del curling, doppio misto, tra Italia e Norvegia sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1 (disponibile anche al canale 210 e 211 di Sky) e da Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre), in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.