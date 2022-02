Curling maschile, Pechino 2022: il calendario delle partite dell'Italia e dove vederla in tv

All’improvviso tutta l’Italia ha cominciato a parlare di curling. L’entusiasmo è a mille dopo l’impresa compiuta da Stefania Constantini e Amos Mosaner. I nostri due atleti hanno vinto il torneo olimpico di doppio misto chiudendolo da imbattuti, dopo aver conquistato undici partite su undici.

Ieri, martedì 8 febbraio, sconfiggendo in finale la coppia norvegese Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten per 8-5, Constantini e Mosaner hanno realizzato l’incredibile sogno di conquistare la medaglia d’oro, la prima per il curling italiano.

Il nostro piccolo movimento, che conta in totale 400 atleti tesserati, nel doppio misto ha sconfitto nazioni blasonate, che hanno scritto la storia degli “scacchi sul ghiaccio”.

Ora l’Italia, dopo aver provato anche in questa disciplina la gioia del trionfo, vuole continuare a sognare anche nel torneo maschile dove esordirà nella giornata di giovedì 10 gennaio. Amos Mosaner è pronto a tornare sul ghiaccio insieme ai compagni di squadra Joel Retornaz, Sebastiano Arman e Simone Gonin. Qui di seguito trovate gli orari e dove seguirlo in tv.

Pechino 2022, curling maschile: programma e orari

giovedì 10 febbraio: 07.05 Italia-Gran Bretagna;

venerdì 11 febbraio: 02.05 Italia-Svezia;

sabato 12 febbraio: 07.05 Italia-Cina;

domenica 13 febbraio: 02.05 Italia-Russia; 13.05 Italia-Svizzera;

lunedì 14 febbraio: 07.05 Italia-Canada;

martedì 15 febbraio: 13.05 Italia-USA;

mercoledì 16 febbraio: 07.05 Italia-Danimarca;

giovedì 17 febbraio: 02.05 Italia-Norvegia.

Pechino 2022, curling maschile: dove vederlo in tv e in streaming

La Rai ha un pacchetto di 100 ore in chiaro e trasmetterà alcune ore delle partite dell'Italia. La diretta streaming di tutte le partite degli azzurri sarà disponibile su EurosportPlayer e Discovery+.