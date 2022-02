Olimpiadi invernali 2022, curling doppio misto semifinale Italia-Svezia oggi: programma, orario tv, streaming

Una partita che vale la possibilità di giocarsi la medaglia d’oro. Amos Mosaner e Stefania Constantini stanno per giocare oggi, lunedì 7 febbraio, una delle partite più importanti della loro carriera. Dopo essere stati protagonisti di un cammino travolgente nel round robin, dove sono imbattuti e reduci da nove vittorie, si giocheranno contro la Svezia l’accesso alla finale del torneo olimpico doppio misto di curling, che è in programma nella giornata di domani, martedì 8 febbraio. Nell’altra semifinale in programma oggi si affrontano la Norvegia e la Gran Bretagna.

L’Italia di Amos Mosaner e Stefania Constantini si troverà nuovamente di fronte a una delle potenze del curling, la Svezia, rappresentata da Almida de Val e Oskar Eriksson. Qui trovate gli orari per non perdere nemmeno una delle emozioni dal National Aquatics Centre di Pechino.

Pechino 2022 curling doppio misto: programma e orario

lunedì 7 febbraio: 13.05 Italia-Svezia

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 (disponibile anche al canale 210 e 211 di SKy) e da Rai Sport (canale 57 e 58 del digitale terrestre), in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN