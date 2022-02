Olimpiadi invernali domani discesa libera: per Goggia è l’ora della verità, dove vederla in tv

Il giorno cerchiato in rosso da Sofia Goggia alla fine è arrivato. Domani notte, martedì 15 febbraio, quando in Italia saranno le ore 4.00, la campionessa olimpica in carica proverà a difendere l’oro olimpico conquistato quattro anni fa in Corea del Sud.

Sarà il momento della verità, reso ancora più intenso emotivamente dopo il percorso di recupero di cui è stata protagonista dopo la brutta caduta nel SuperG a Cortina lo scorso 23 gennaio. La nostra velocista di punta non si è voluta arrendere e si è messa immediatamente al lavoro per realizzare l’obiettivo di essere presente a Pechino 2022.

Soltanto nelle prime prove in pista ha potuto verificare quanto avesse recuperato la condizione dal trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea.

Pechino 2022, Sofia Goggia: le prove della discesa libera

La prima prova, sabato 12 febbraio, era quella più attesa. Il 15esimo posto finale non è nulla rispetto alle sensazioni di esserci, di aver ritrovato immediatamente la velocità, pur senza prendere rischi inutili.

L’obiettivo era quello di studiare il tracciato e di verificare la propria condizione. Il sorriso ritrovato ha avuto ulteriori conferme nell’ultima prova che ha avuto luogo questa mattina, 14 febbraio, alle 6 ora italiana. Goggia, che ha chiuso con il quarto tempo, è apparsa davvero soddisfatta e in gran forma. Oggi era distante appena 61 centesimi dalla svizzera Joana Haelen, che ha staccato la tedesca Kita Weidle di 23 centesimi e la norvegese Kita Weidle di 59 centesimi.

"Ho fatto una bella prova ma ho sbagliato alcune linee - ha detto la campionessa olimpica di discesa in carica a Rai Sport -. La sciata c'è, le gambe le ho sentite bene, focus su domani. Sono molto concentrata. Non ho pensato a niente, le mie energie sono state rivolte solo a riprendermi fisicamente. E' stato un periodo difficilissimo con tante cose da fare in pochissimo tempo. La prova che ho dovuto superare è superiore alle difficoltà della gara".

Olimpiadi invernali: dove vedere la discesa libera con Goggia in tv e in streaming

La mattinata cinese offrirà agli italiani grandi emozioni. Sofia Goggia, che ha già vinto riuscendo in un incredibile recupero dall'infortunio, darà il massimo per provare a difendere il titolo conquistato quattro anni fa in Corea del Sud. L'Italia in questa prova schiererà anche le sorelle Nadia e Nicol Delago e Elena Curtoni.

martedì 15 febbraio, discesa libera donne: ore 4.00

Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv è affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con lo streaming gratuito anche su Rai Play.