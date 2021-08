Le Farfalle volano sul bronzo: è la medaglia numero 40 per l’Italia

Volano sul podio le Farfalle azzurre. Nella giornata conclusiva delle Olimpiadi di Tokyo è la ginnastica ritmica a regalarci l’ultima di una serie lunghissima di gioie. Nella gara vinta da una fantastica Bulgaria (92.100) davanti alla Russia (90.400) che cede l’oro dopo 21 anni, l’Italia ha conquistato uno splendido bronzo con 87.700.

Quarte dopo l’esibizione con le cinque palle dietro alla Bielorussia, l’Italia ha messo in scena una prova perfetta con cerchi e clavette sulle note dell’Albero della Vita, mentre le bielorusse sono incorse in un paio di errori macroscopici scivolando in quinta posizione. Così ancora prima dell’ultima esibizione russa le nostre ragazze hanno potuto festeggiare, scoppiando in lacrime per il risultato raggiunto che chiude il bilancio olimpico della nostra spedizione con la bellezza di 40 medaglie, di cui ben 10 d’oro, e riporta la formazione italiana sul podio dopo Londra 2012.

Alessia Maurelli, Agnese Durante, Daniela Mogurean, Martina Centofanti e Martina Santandrea hanno fatto dimenticare il quarto posto di Rio de Janeiro. "Anche se stamattina quando abbiamo aperto la finestra e visto che pioveva abbiamo rivissuto le stesse condizioni del Brasile". Altissima anche la tensione dopo il secondo esercizio, in attesa che la Bielorussia salisse in pedana. "Sono stati momenti infiniti, ci è sembrata davvero una vita. Abbiamo ripensato alle Olimpiadi brasiliane, alla beffa della medaglia di legno e sono passati in testa tanti brutti pensieri". Fino a quando non è uscito il voto della giuria al termine dell’esercizio delle avversarie dirette che ha garantito il bronzo alle azzurre, e subito è stato un concentrato di pianti e abbracci.

Tutto diverso rispetto a Rio de Janeiro per una squadra che ci ha messo cuore e testa, grazia e leggerezza per inserire la medaglia numero 40 nel nostro medagliere. "Lavoriamo insieme da cinque anni, undici mesi all’anno per otto ore al giorno. Questo bronzo ci ripaga delle migliaia di allenamenti, stiamo vivendo un’emozione incredibile, un sogno".

In effetti era proprio “sogno”, insieme a “farfalle” in ideogrammi giapponesi la parola scritta sul body che le ragazze avevano preparato per la gara. "Era stato tutto approvato dal Comitato Olimpico Internazionale - racconta il direttore tecnico Manuela Maccarani - invece proprio alla vigilia ci hanno detto che non avremmo potuto utilizzarlo". E allora le cinque farfalle svelano la loro scommessa: "Abbiamo fatto un patto: se vinciamo una medaglia lo indossiamo la sera a Casa Italia". Detto fatto. E adesso tutti attendono di vedere la bellezza della divisa azzurra.

Si pensa anche al futuro, perché in chiave Parigi le prospettive sono rosee. La Maccarani parla di una squadra giovane e di alcune ragazze che non erano qui e sono molto promettenti, ricordando pure i risultati storici ottenuti nell’individuale. Ma per il momento lasciatele esultare. "Il 2024 - dicono in coro - è un altro dei nostri obiettivi. Ma adesso concentriamoci sul presente, vogliamo solo festeggiare".

Matteo Marchetti