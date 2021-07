Tokyo 2020, Federer costretto a rinunciare alle Olimpiadi: “Sono molto deluso”

Il campione elvetico non potrà partecipare ai Giochi a causa di un risentimento al ginocchio. In questi giorni sta riprogrammando la sua stagione dopo la sconfitta subita a Wimbledon

Ai Giochi di Atene nel 2004 e a Pechino 2008 era stato il portabandiera della Svizzera. A Tokyo 2020, invece, Roger Federer non ci sarà. Il campione elvetico, infatti, dopo la sconfitta subita a Wimbledon contro Hurkacz aveva dichiarato che si sarebbe preso qualche giorno per riflettere sulla sua partecipazione olimpica, sui suoi prossimi impegni e sulla sua carriera.

Wimbledon, Federer e la 'caduta degli dei'

L’8 agosto, il giorno in cui a Tokyo è in programma la cerimonia di chiusura, spegnerà 40 candeline. Il suo ritiro agonistico è purtroppo sempre più vicino, anche se il suo obiettivo immediato potrebbe la partecipazione agli US Open che sono in programma al Flushing Meadows di New York dal 30 agosto al 12 settembre.

Roger Federer attraverso i suoi canali social ha spiegato così la sua decisione di non partecipare ai giochi olimpici, rinunciando a quel sogno di vincere la medaglia d’oro nel torneo singolare maschile. Nella sua incredibile bacheca c’è un unico trofeo olimpico, l’oro in doppio conquistato con Stan Wawrinka a Pechino 2008.

"Durate la stagione sull'erba, purtroppo ho subito un risentimento al ginocchio e ho accettato il fatto che devo ritirarmi dai Giochi Olimpici di Tokyo. Sono molto deluso, visto che è stato un onore e un bel momento della mia carriera ogni volta che ho rappresentato la Svizzera. Ho cominciato la riabilitazione con la speranza di tornare nel Tour più avanti durante l'estate. Auguro a tutto il team svizzero la miglior fortuna e tiferò tantissimo da lontano. Come sempre, forza Svizzera!", si legge.