Federica Pellegrini soffre e agguanta le semifinali per un soffio

Per la Divina una prova sottotono nei 200 stile. "Domani dovrò impostare una gara totalmente differente, ma va bene così". DI nuovo in acqua martedì alle 3.30 italiane

Soffre Federica Pellegrini. Lo fa in acqua, dove chiude quinta la batteria dei 200 stile libero con un tempo per lei modesto di 1.57.33 senza mai dare l’impressione di fluidità, si ripete fuori quando deve attendere fino all’ultima bracciata delle sue avversarie per sapere se è riuscita ad agguantare le semifinali. Alla fine ci riesce per un soffio, il quindicesimo tempo sui sedici posti a disposizione: domani mattina alle 10.30 ora giapponese (le 3.30 in Italia) dovrà fare molto meglio se vorrà giocarsi l’oro il giorno successivo.

"Per fortuna ci rivediamo fra qualche ora" trova modo di scherzare la Divina non appena arriva davanti ai giornalisti. Poi prosegue: "È stata faticosa, molto più del previsto. Non so come mai, speravo di stare nettamente meglio, ma si vede che la condizione è questa. In semifinale dovrò fare una gara al massimo e vediamo cosa porterà".

La prova è stata tutta meno che eccellente per l’azzurra, che a Tokyo vive la sua quinta Olimpiade. E probabilmente proprio la sua grande esperienza ai Giochi, che l’ha portata a mettere in bacheca un oro e un argento, le permette di rimanere serena.

"Dico la verità, sono abbastanza tranquilla, nel senso che va bene così. È stato un percorso abbastanza complicato e tortuoso quello che mi ha portato a queste Olimpiadi, quindi qualsiasi cosa succeda non ci saranno problem".

Il passaggio a metà gara in 56.73 non è stato azzeccato.

"In semifinale dovrò impostare una prova totalmente differente, questo è fuori dubbio".

L’appuntamento è fra poche ore: ci vorrà la vera Federica per proseguire l’avventura olimpica.