Le farfalle azzurre della ginnastica ritmica sono in finale

Le squadre ripartiranno da zero per la valutazione dei loro esercizi per cui le farfalle proveranno a giocarsi il podio

Con il terzo punteggio nelle qualificazioni, l'Italia ha ottenuto il passaggio alla finale a otto della ginnastica ritmica, chiudendo con 87.150 punti alle spalle di Bulgaria e Russia. Le "farfalle azzurre" Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean, Martina Santandrea hanno chiuso i due esercizi alle spalle solo di Bulgaria e Russia. La finale per le medaglie è in programma domani alle 4, ora italiana. Le squadre ripartiranno da zero per la valutazione dei loro esercizi per cui le farfalle proveranno a giocarsi il podio.

Non si può azzerare l’impressione che si lascia dentro le giurie però e siccome le ragazze azzurre hanno fatto molto bene, ci sono i presupposti per una grande finale. Nell’esercizio alla palla, davanti all’Italia ci sono solo Bulgaria ed ex Russia, ai cerchi e clavette c’è la Bielorussia, ma per le ragazze guidate dal commissario tecnico Emanuela Maccarani ci sono speranze.